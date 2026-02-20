River está atravesando tiempos turbulentos donde todas las miradas apuntan a Marcelo Gallardo. No son pocos los que consideran que el Muñeco debe dar un paso al costado ante la falta de respuestas del equipo y en medio de esta discusión el que habló fue Filipe Luis, entrenador de Flamengo, quien bancó al DT Millonario.
Impacto en River por la revelación de Filipe Luis sobre Gallardo
En la noche de ayer Flamengo se enfrentó a Lanús por el choque de ida de la Recopa Sudamericana donde el Granate se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un tanto de Rodrigo Castillo. Previo a esta cita Filipe Luis, DT del Mengao, habló de manera sumamente respetuosa del fútbol argentino y dejó frases más que interesantes sobre el momento de River.
“La verdad que es una sorpresa que no esté River en la Copa Libertadores este año, ¿no? Con el equipo que tienen. Han hecho ahora fichajes importantes este año”, comentó el DT brasileño, remarcando la grandeza que tiene el Millonario y el respeto internacional que se ha ganado durante la última década. Al mismo tiempo Filipe Luis bancó a Gallardo.
Filipe Luis bancó a Gallardo
“No tengo ninguna duda de que va a estar siempre ahí peleando por el campeonato argentino y para volver a la élite del fútbol sudamericano. Están pasando por un momento que no es tan bueno, pero seguro que Gallardo va a conseguir lograr que el equipo funcione”, aseguró Filipe Luis dialogando con ESPN, convencido de la capacidad que tiene el Muñeco.
Filipe Luis ya se ha enfrentado al River de Gallardo en lo que fue la final de la Copa Libertadores 2019 donde el Millonario demostró una superioridad futbolística importante sobre Flamengo, aunque sobre el final el Mengao fue contundencia pura y en 5 minutos convirtió dos goles que le permitieron quedarse con el trofeo.
Claramente Gallardo se ha ganado un enorme respeto a nivel nacional e internacional en Sudamérica por lo que fue su enorme tarea en su primer ciclo como entrenador de River, pero desde que regresó al Millonario a mediados del 2024 las cosas no vienen fluyendo como se esperaba y ante esto el Muñeco sabe que debe conseguir soluciones rápidas para mantenerse en su cargo.
