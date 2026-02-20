Impacto en River por la revelación de Filipe Luis sobre Gallardo

Claramente Gallardo se ha ganado un enorme respeto a nivel nacional e internacional en Sudamérica por lo que fue su enorme tarea en su primer ciclo como entrenador de River, pero desde que regresó al Millonario a mediados del 2024 las cosas no vienen fluyendo como se esperaba y ante esto el Muñeco sabe que debe conseguir soluciones rápidas para mantenerse en su cargo.

