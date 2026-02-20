El Atlético de Madrid va a la carga por un nuevo delantero. El club de la capital, comandado por Diego Simeone, ya mantiene conversaciones con una de las promesas emergentes del fútbol argentino.
SIN IMPORTAR QUÉ PASE CON JULIÁN
El delantero argentino que el Atlético de Madrid quiere fichar sí o sí en verano
Mientras crecen los rumores sobre una posible salida de Julián Álvarez, el equipo del Cholo Simeone ya negocia la llegada de un nuevo jugador.
La dirigencia encabezada por Enrique Cerezo busca dar un salto competitivo de cara a la próxima temporada. Con el respaldo financiero del grupo Apollo, el objetivo es claro: reforzar el plantel con jerarquía y proyección sin esperar al cierre del calendario actual. Y en ese plan aparece un nombre concreto.
Se trata de Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, ex Alavés y Mirandés, y recientemente citado por primera vez a la Selección Argentina en el ciclo que encabeza Lionel Scaloni junto a Pablo Aimar y Walter Samuel. Así lo contó Iñaki Villalón en El Chiringuito de Jugones, al desmentir cualquier contacto formal del Barcelona por Julián Álvarez y revelar que el Atlético ya trabaja en otro nombre para el verano. El atacante comparte plantel en Francia con Valentín Barco y es una de las figuras del equipo.
Un perfil diferente con números que respaldan
Joaquín Panichelli ofrece un perfil distinto al de Julián Álvarez y también al de Alexander Sorloth. No es un segundo punta móvil puro ni un nueve de referencia clásico, sino un delantero híbrido: puede jugar de espaldas, atacar el primer palo y, al mismo tiempo, asociarse fuera del área. Es un futbolista que combina potencia física con lectura de espacios, algo que encaja en la idea competitiva de Diego Simeone.
Los números acompañan. En la actual temporada acumula 22 partidos, 12 goles y 1 asistencia en la Ligue 1, registros que lo consolidan como titular indiscutido en el Racing de Estrasburgo. No es un delantero de rachas cortas: tiene regularidad y peso en el área, algo que el Atlético siempre valora en sus apuestas ofensivas.
Su edad, 23 años, también juega a favor. No se trata solo de presente, sino de proyección. En un equipo que podría sufrir movimientos importantes en verano, Panichelli aparece como una pieza moldeable dentro del 4-4-2, 3-5-2 o 5-3-2, esquemas que el Cholo adapta según el rival y el momento del partido.
Además, el contexto de mercado obliga a actuar con rapidez. Tiene contrato hasta 2030 y su club pertenece al grupo BlueCo, el mismo conglomerado propietario del Chelsea FC. Si el Atlético no acelera, el circuito interno del grupo podría facilitar un salto a la Premier League.
En ese escenario, y ante la posible salida de Antoine Griezmann hacia la MLS, la llegada de un delantero con proyección no sería un lujo sino una necesidad estratégica. Panichelli encaja en ese perfil: juventud, presente goleador y margen de crecimiento. El Atlético no quiere que el mercado lo sorprenda.
Desde El Larguero aseguran que Julián está más cerca de renovar
Mientras desde Barcelona se instala el ruido de mercado, en Madrid el mensaje es otro. En El Larguero, programa de Cadena COPE, el periodista Santi Ovalle fue claro: hoy Julián Álvarez está más cerca de ampliar su vínculo que de salir del Atlético de Madrid.
Según explicó, no hubo contacto formal del FC Barcelona con el entorno del jugador ni con el club. Y aunque en otros mercados hubo sondeos, el contexto actual hace inviable una operación de esa magnitud. La situación económica del Barça sigue siendo frágil y, más allá de las promesas de gestión de Joan Laporta o de la oposición encabezada por Víctor Font, no parece haber margen real para afrontar una inversión de semejante calibre en el corto plazo.
El Atlético no negociaría por menos de 200 millones de euros y la cláusula de rescisión ronda los 500 millones. En el escenario financiero actual del club catalán, asumir esas cifras resulta prácticamente imposible.
La conclusión, por ahora, es clara: el Atlético trabaja para reforzar su delantera, pero no contempla desprenderse de su principal figura ofensiva. Panichelli aparece como apuesta de futuro; Julián, como pilar del presente.
--------------
+ EN GOLAZO24
Josema Giménez acordó su salida del Atlético de Madrid en verano y Boca aparece en escena
Julián Álvarez ya está entre los 8 argentinos con más goles en Champions League
Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis
Marcelo Weigandt se volvió viral en Boca Juniors por un insólito motivo
El gesto de Adam Bareiro contra River tras cerrarse su pase a Boca