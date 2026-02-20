El delantero argentino que el Atlético de Madrid quiere fichar sí o sí en verano

Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli, actual segundo goleador de la Ligue 1, suma 12 tantos esta temporada con el Racing de Estrasburgo.

Su edad, 23 años, también juega a favor. No se trata solo de presente, sino de proyección. En un equipo que podría sufrir movimientos importantes en verano, Panichelli aparece como una pieza moldeable dentro del 4-4-2, 3-5-2 o 5-3-2, esquemas que el Cholo adapta según el rival y el momento del partido.

Además, el contexto de mercado obliga a actuar con rapidez. Tiene contrato hasta 2030 y su club pertenece al grupo BlueCo, el mismo conglomerado propietario del Chelsea FC. Si el Atlético no acelera, el circuito interno del grupo podría facilitar un salto a la Premier League.

En ese escenario, y ante la posible salida de Antoine Griezmann hacia la MLS, la llegada de un delantero con proyección no sería un lujo sino una necesidad estratégica. Panichelli encaja en ese perfil: juventud, presente goleador y margen de crecimiento. El Atlético no quiere que el mercado lo sorprenda.

Desde El Larguero aseguran que Julián está más cerca de renovar

Mientras desde Barcelona se instala el ruido de mercado, en Madrid el mensaje es otro. En El Larguero, programa de Cadena COPE, el periodista Santi Ovalle fue claro: hoy Julián Álvarez está más cerca de ampliar su vínculo que de salir del Atlético de Madrid.

Según explicó, no hubo contacto formal del FC Barcelona con el entorno del jugador ni con el club. Y aunque en otros mercados hubo sondeos, el contexto actual hace inviable una operación de esa magnitud. La situación económica del Barça sigue siendo frágil y, más allá de las promesas de gestión de Joan Laporta o de la oposición encabezada por Víctor Font, no parece haber margen real para afrontar una inversión de semejante calibre en el corto plazo.

El Atlético no negociaría por menos de 200 millones de euros y la cláusula de rescisión ronda los 500 millones. En el escenario financiero actual del club catalán, asumir esas cifras resulta prácticamente imposible.

La conclusión, por ahora, es clara: el Atlético trabaja para reforzar su delantera, pero no contempla desprenderse de su principal figura ofensiva. Panichelli aparece como apuesta de futuro; Julián, como pilar del presente.

