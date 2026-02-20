urgente24
El imponente pueblo de Argentina elegido como el mejor del mundo

Un pueblo de Argentina fue elegido como el mejor del mundo en los Best Tourism Villages 2025. Un lugar de ensueño de nuestro país.

20 de febrero de 2026 - 12:21
El precioso pueblo de Argentina que fue elegido como el mejor del mundo.

Argentina tiene el mejor pueblo del mundo o al menos así lo confirmaron desde Best Tourism Villages 2025. Este lugar, completamente de ensueño e imponente, queda en el norte del país y compitió con destinos muy espectaculares. Sin embargo, fue elegido en primer lugar.

Hubo 270 candidatos de 65 países distintos en este concurso y Argentina quedó en primer lugar, siendo un mimo muy grande a este pueblo del norte del país. Se trata de un destino inigualable, con un entorno natural increíble que enamora a todos.

image
Un pueblo de Jujuy elegido como el mejor del mundo.

El pueblo de Argentina elegido como el mejor del mundo

El pueblo en cuestión se llama Maimará y queda en Jujuy. El mismo está ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca y se destaca entre sus competidores por el entorno natural, la cultura y su modelo de desarrollo sustentable.

Este reconocimiento por parte de ONU Turismo se trata de valorar a las comunidades rurales, las cuales preservan su patrimonio cultural y también natural. Maimará tiene un paisaje soñado, además de sus raíces autóctonas e ideas sustentables.

Maimará forma parte de Tilcara y cuenta con poco más de 5000 habitantes, lo cual lo hace un lugar muy tranquilo y lleno de historia. Los mismos se dedican a la agricultura, floricultura y vitivinicultura. Para visitarlo se puede tomar el Tren Solar de la Quebrada, el cual fomentó de gran manera el turismo.

Otros pueblos de Argentina que participaron en el concurso fueron Colonia Carlos Pellegrini, que fue premiada por su compromiso con la conservación de los Esteros del Iberá. También estuvieron San Javier y Yacanto en Córdoba.

