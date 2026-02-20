Finde en AMBA: Burger Fest, Nicki Nicole, outlet barato y más

image El outlet de La Rural sigue siendo muy visitado.

Finde en AMBA: la agenda en Buenos Aires

La Burger Fest, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero desde las 18 hasta la 1. Será en el Hipódromo de Palermo, con 35 stands y food trucks que van a contar con opciones vegetarianas y sin TACC. También contará con un patio cervecero más vinos y cócteles para disfrutar.