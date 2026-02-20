El AMBA se prepara para un nuevo fin de semana de febrero con muchísimas propuestas que te van a encantar. Habrá Burger Fest, recitales ya programados de grandes artistas, actividades al aire libre, música en vivo y otras actividades que no te vas a querer perder en Buenos Aires.
Finde en AMBA: Burger Fest, Nicki Nicole, outlet barato y más
Si no tenés nada pensado para este fin de semana en Buenos Aires, entonces anotá alguna de estas propuestas que tiene la Ciudad para que celebres a lo grande. Hay opciones de gastronomía, música, paseos al aire libre y muchísimo más.
Finde en AMBA: la agenda en Buenos Aires
La Burger Fest, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero desde las 18 hasta la 1. Será en el Hipódromo de Palermo, con 35 stands y food trucks que van a contar con opciones vegetarianas y sin TACC. También contará con un patio cervecero más vinos y cócteles para disfrutar.
La música en vivo no se queda atrás porque Nicki Nicole presenta su sinfónico en el Teatro Colón este viernes a las 20. La artista argentina fue nominada a los Grammy por su álbum "Naiki" y quiere seguir cumpliendo sueños en su carrera. También estará Ricardo Montaner el sábado 21 y domingo 22 en el Movistar Arena.
Re Outlet sigue generando furor para aquellos que quieren comprar ropa a buenos precios. El mismo se ubica en La Rural, con entrada libre y gratuita hasta el 1 de marzo. Nada mejor que renovar el placard sin que el bolsillo lo sufra demasiado. Hay muchísimas marcas de indumentaria y también calzado.
