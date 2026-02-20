urgente24
Finde en AMBA: Burger Fest, Nicki Nicole, outlet barato y más

Este finde en AMBA está movido y cargado por varias actividades como la Burger Fest, recitales, outlet y propuestas al aire libre en Buenos Aires.

20 de febrero de 2026 - 11:00
El AMBA se prepara para un nuevo fin de semana de febrero con muchísimas propuestas que te van a encantar. Habrá Burger Fest, recitales ya programados de grandes artistas, actividades al aire libre, música en vivo y otras actividades que no te vas a querer perder en Buenos Aires.

Si no tenés nada pensado para este fin de semana en Buenos Aires, entonces anotá alguna de estas propuestas que tiene la Ciudad para que celebres a lo grande. Hay opciones de gastronomía, música, paseos al aire libre y muchísimo más.

image
Finde en AMBA: la agenda en Buenos Aires

La Burger Fest, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero desde las 18 hasta la 1. Será en el Hipódromo de Palermo, con 35 stands y food trucks que van a contar con opciones vegetarianas y sin TACC. También contará con un patio cervecero más vinos y cócteles para disfrutar.

La música en vivo no se queda atrás porque Nicki Nicole presenta su sinfónico en el Teatro Colón este viernes a las 20. La artista argentina fue nominada a los Grammy por su álbum "Naiki" y quiere seguir cumpliendo sueños en su carrera. También estará Ricardo Montaner el sábado 21 y domingo 22 en el Movistar Arena.

Re Outlet sigue generando furor para aquellos que quieren comprar ropa a buenos precios. El mismo se ubica en La Rural, con entrada libre y gratuita hasta el 1 de marzo. Nada mejor que renovar el placard sin que el bolsillo lo sufra demasiado. Hay muchísimas marcas de indumentaria y también calzado.

