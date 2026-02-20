La Reforma Laboral obtuvo en Diputados 135 votos a favor y 115 en contra. La oposición, en particular la sindical, prometió judicializar todo lo posible. Pero La Libertad Avanza consiguió que fueran aprobados los 26 títulos aunque 2 de ellos con lo justo:
EL PJ PROMETIÓ DEROGAR LA REFORMA LABORAL
La Libertad Avanza logró el fondo para subsidiar indemnizaciones, pero será judicializado
La Libertad Avanza logró sostener el fondo de indemnizaciones con dinero de ANSeS (FAL), que recibía tantas objeciones como el artículo 44. Será judicializado.
- el Título II que crea el FAL para pagar las indemnizaciones tuvo 130 votos a favor -1 más que el quorum-, 117 en contra y 3 abstenciones: las diputadas Lourdes Arrieta y Karina Banfi, y el diputado Sergio Capozzi.
- el Título XXVI (artículos del 197 al 217), que contempla la eliminación de los estatutos (como el del Periodista) en 1 año: 126 votos a favor, 119 rechazos y 4 abstenciones: Lourdes Arrieta, Karina Banfi, Sergio Capozzi y Yolanda Vega.
Pidieron el retiro de algunos o todos los artículos de este Título los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Esteban Paulón, María Inés Zigarán y Vanesa Siley.
También muy justo el Título XXV (artículos 195 y 196), que modifica la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Tuvo 130 votos a favor, 118 en contra y la abstención de Gisela Scaglia.
En conclusión
- Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
- El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%. El texto original preveía 3% sin distinción.
- Derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, en un plazo de 1 año (01/01/2027); y el 01/01/2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
- El mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
- Las vacaciones podrán tomarse entre el 01/10 y el 30/04, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
- Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
- Marco normativo para la actividad de repartidores y trabajadores de apps.
- El traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El PRO 'aflojó' con Mercado Pago
El Título I provocó especulaciones porque el PRO pedía el cobro del salario a través de billeteras virtuales, pero el secretario parlamentario del Pro, Javier Sánchez Wrba, dijo que acompañaban el Título, aunque exigió que constara en la versión taquigráfica la abstención de su bancada, la del MID y la de Adelante Buenos Aires al artículo 35, que que dice que las remuneraciones deberán pagarse en entidades bancarias. Fue aprobado por 133 votos a favor, 116 en contra y la abstención de Lourdes Arrieta.
El Título III fue aprobado con 135 votos a favor, 110 en contra y 5 abstenciones: Mariela Coletta, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Maximiliano Ferraro, quien aclaró que votaba positivamente los artículos 90 y 94.
El Título IV tuvo 138 votos positivos, 111 negativos y la abstención de Ferraro; en tanto que el Título V contó con 139 votos a favor y 111 en contra; y el Título VI registró 139 votos a favor y 111 encontra. El Título VII tuvo 131 votos a favor y 119 en contra; en tanto que el VIII cosechó 139 votos a favor y 111 en contra. El IX resultó 138 a 112.
- El Título X que comprende el período de prueba para empleadas de casas particulares logró 134 votos a favor y 116 en contra.
- El Título XI fue 139 a 110.
- El Título XII tuvo 139 votos a favor y 110 en contra.
- El XII 134 a favor, 114 en contra y la abstención del diputado Jorge Ávila.
- El Título XIII logró 137 votos a favor y 113 en contra.
- El XIV, de la ultra actividad, 131 votos a favor, 117 en contra y la abstención de Lourdes Arrieta.
- El Título XV (prohibición de asambleas, sindicatos por empresas y limita la tutela sindical), 133 votos a favor y 117 en contra.
- El Título XVI salió 139 a 110.
- El Título XVII, también.
- El XVIII, 138 votos a favor, 110 en contra y la abstención del diputado Ferraro.
- Los Títulos XIX, el XX, el XXI y el XXII fueron 139 a 110.
- Los Títulos XXIII registró 138 votos positivos y 111 negativos.
- El XXIV 134 a favor y 115 en contra.
Judicialización
El diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, aseguró que la Reforma Laboral provocará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”. Según él, la Reforma }“liquida el derecho de huelga”, y consuma “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".
Coincidió la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.
La diputada nacional de Unión por la Patria, Vanesa Siley, apuntó contra los diputados peronistas aliados de Javier Milei, tales como los tucumanos de Independencia, los de Elijo Catamarca y los salteños que integran Innovación Federal: “Los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran. A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”.
El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error”. Él dijo: “Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”.
Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola dijo: “No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es $1.300.000 y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”.
El diputado nacional de Provincias Unidas, Martín Lousteau, sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, "sí haya plata para subsidiar despidos".
La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo. También dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
El jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”. Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.
