U2 vuelve con todo y le pega a Donald Trump: el EP lanzado contra ICE que es tendencia

El recorrido continúa con The Tears of Things, una balada reconocible en la tradición melódica de los irlandeses, donde la guitarra acústica sostiene un mensaje de lamento más introspectivo. Luego aparece Song of the Future, dedicada a Sarina Esmailzadeh, la joven iraní muerta durante las protestas de 2022, en un cruce entre pop contemporáneo y denuncia social.

En One Life at a Time, el grupo mira hacia Medio Oriente y recuerda al activista palestino Awdah Hathaleen, mientras que Yours Eternally (con la participación del músico ucraniano Taras Topolia y un guiño pop que recuerda a Ed Sheeran) apunta contra la invasión rusa a Ucrania. El EP se completa con Wildpeace, una pieza recitada que funciona como interludio poético y refuerza la idea de urgencia.

Más que un disco conceptual, Days of Ash parece un manifiesto fragmentado: distintas geografías, una misma preocupación. Autoritarismo, violencia estatal y fundamentalismo religioso aparecen como ejes comunes en un trabajo que devuelve a U2 al terreno donde históricamente se sintió más cómodo: la incomodidad política.

Un disco que se suma a la ola cultural contra Trump

El EP, disponible en Spotify, Apple Music y YouTube, funciona como una referencia directa a los distintos frentes de tensión que atraviesan hoy a Estados Unidos: políticas migratorias cuestionadas, denuncias por uso excesivo de la fuerza estatal y el avance de discursos nacionalistas en el debate público.

No se trata de un gesto aislado. En los últimos meses, figuras del cine y la cultura como Mark Ruffalo, Pedro Pascal y Natalie Portman han elevado críticas abiertas contra el endurecimiento institucional y las políticas migratorias, sumándose a una corriente artística que decidió abandonar la neutralidad. En la música, voces como Bad Bunny, Billie Eilish, Chappell Roan, Justin Bieber y Becky G también expresaron incomodidad frente a la normalización de redadas y detenciones masivas.

En ese contexto, Days of Ash no es simplemente un lanzamiento sorpresa: es parte de una respuesta cultural más amplia. Como ocurrió en otras etapas de fuerte tensión política en Estados Unidos, el arte vuelve a ocupar un lugar de resistencia simbólica. U2, con su historial de activismo y su tradición de denuncia, encuentra allí un terreno conocido.

