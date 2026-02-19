Donald Trump sugiere que Irán tiene 10 días para acordar con USA

Pero USA ha seguido acumulando activos militares en la región del Golfo Pérsico, y ahora Trump....

Concesiones

Irán, que niega estar buscando un arma nuclear, ha dicho que aceptaría reducir su enriquecimiento de uranio y someterlo a una rigurosa inspección internacional.

Sin embargo, la Administración Trump ha declarado que se opondrá a cualquier enriquecimiento iraní.

También ha buscado limitar el arsenal de misiles de Teherán, pero las autoridades iraníes han descartado cualquier concesión al respecto, que, según afirman, constituye un principio no negociable.

Trump dijo que sus asesores diplomáticos Steve Witkoff y Jared Kushner han tenido “muy buenas reuniones” con los representantes de Irán.

Pero luego volvió a amenazar: "Tenemos que llegar a un acuerdo significativo. De lo contrario, ocurrirán cosas malas".

La semana pasada, Trump dijo que USA e Irán deberían llegar a un acuerdo "durante el próximo mes", advirtiendo a Teherán de consecuencias "muy traumáticas" de lo contrario.

Mientras tanto en Irán...

Los iraníes está finalizando el tradicional período de luto de 40 días por los asesinados durante la represión estatal contra las protestas masivas de enero.

Al menos 7.000 personas murieron durante las protestas nacionales que estallaron a finales de diciembre de 2025, según organizaciones de derechos humanos, aunque se cree que la cifra real de muertos es mayor. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre el 08/01 y el 10/01.

Durante las ceremonias conmemorativas celebradas en todo Irán, los dolientes han organizado pequeñas manifestaciones y coreado consignas contra los gobernantes clericales de Irán.

Las fuerzas de seguridad han intentado reprimir las protestas y, en algunos casos, han utilizado armas de fuego para dispersar a la multitud.

Las ceremonias conmemorativas a menudo han adquirido importancia política durante épocas de disturbios, en particular durante el período previo a la Revolución Islámica de 1979.

En el cementerio Behesht Zahra de Teherán, videos del 17/02 mostraron a los dolientes reunidos alrededor de las tumbas de los asesinados, gritando consignas antigubernamentales. En una muestra de unidad, se escuchó a la multitud corear: "Mil personas detrás de cada muerto".

En Abdanan, ocurrió una protesta el 17/02 durante una ceremonia en conmemoración de la muerte de Alireza Seydi, de 16 años. Y dolientes corearon: "Muerte a Jamenei", en referencia al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. También se vieron videos de las fuerzas de seguridad disparando al aire para dispersar a la multitud.

Las familias de las víctimas han denunciado un aumento del acoso y la presión por parte de las autoridades en los últimos días y semanas. Algunas han sido citadas a interrogatorio, amenazadas e impedidas de organizar conmemoraciones.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich