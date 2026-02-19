Lanús y Flamengo se enfrentan por la Recopa Sudamericana. Esta noche, el Granate y el Mengao disputan el partido de ida de esta copa que reúne al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la Copa Sudamericana del año pasado.
TV, HORA Y FORMACIONES
Dónde ver Lanús vs. Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana
El ganador de la Copa Libertadores y el ganador de la Copa Sudamericana de la edición pasada, Flamengo y Lanús, definen al campeón de la Recopa Sudamericana.
El Granate va por un título más en su vitrina, pero uno que no tiene; nunca consiguió campeonar en la Recopa Sudamericana, y tiene su memoria la edición de 2014 cuando cayó ante Atlético Mineiro.
El Fla va por un título más en su vitrina, uno que ya tiene; ganó la edición de 2020, cuando venció a Independiente del Valle, de Ecuador.
El equipo argentino se ganó el crédito de disputar esta final tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana del año pasado. En la final del torneo le ganó por penales a Atlético Mineiro.
El club brasileño, por su parte, accedió a esta copa por ser campeón de la Copa Libertadores del año pasado. En la final venció al Palmeiras por 1-0.
Lanús tiene la buena noticia de que su rival no contará con tres futbolistas importantes por lesión: Jorginho, Saúl y Gonzalo Plata. Eso sí, estará Lucas Paquetá, flamante refuerzo del Mengao, que significó probablemente el refuerzo más importante de todo el continente. El equipo carioca pagó unos 40 millones de dólares al West Ham para repatriar al talentoso volante.
La diferencia de billeteras, evidente, no es motivo de temor para el capitán Granate, Cali Izquierdoz: "El fútbol son once jugadores de cada lado", dijo el ex Boca en la previa.
A qué hora juega Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana
Esta noche de jueves, el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez será la sede del partido entre ambos equipos, en lo que significará el duelo de ida de la serie. Desde las 21.30, el cotejo será arbitrado por Alexis Herrera, de Venezuela.
Cuándo se juega el partido de vuelta entre Granate y Mengao
El partido de vuelta se disputará en Río de Janeiro, Brasil, en el mítico Estadio Maracaná. Será el próximo jueves 26/02, también a las 21.30.
TV: Dónde ver Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana
Para Argentina, el partido se transmitirá por la señal de ESPN, con los relatos de Mariano Closs y los comentarios de Diego Latorre. Para todo Latinoamérica -incluido Argentina-, el partido también se transmite por la plataforma de streaming Disney+.
Posibles formaciones
Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Bou.
Flamengo: Rossi; Royal, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Araujo; Paqueta, De Arrascaeta, Everton; Pedro.
