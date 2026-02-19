Dónde ver Lanús vs. Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana

Lanús tiene la buena noticia de que su rival no contará con tres futbolistas importantes por lesión: Jorginho, Saúl y Gonzalo Plata. Eso sí, estará Lucas Paquetá, flamante refuerzo del Mengao, que significó probablemente el refuerzo más importante de todo el continente. El equipo carioca pagó unos 40 millones de dólares al West Ham para repatriar al talentoso volante.

La diferencia de billeteras, evidente, no es motivo de temor para el capitán Granate, Cali Izquierdoz: "El fútbol son once jugadores de cada lado", dijo el ex Boca en la previa.

A qué hora juega Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

Esta noche de jueves, el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez será la sede del partido entre ambos equipos, en lo que significará el duelo de ida de la serie. Desde las 21.30, el cotejo será arbitrado por Alexis Herrera, de Venezuela.

Cuándo se juega el partido de vuelta entre Granate y Mengao

El partido de vuelta se disputará en Río de Janeiro, Brasil, en el mítico Estadio Maracaná. Será el próximo jueves 26/02, también a las 21.30.

TV: Dónde ver Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

Para Argentina, el partido se transmitirá por la señal de ESPN, con los relatos de Mariano Closs y los comentarios de Diego Latorre. Para todo Latinoamérica -incluido Argentina-, el partido también se transmite por la plataforma de streaming Disney+.

Posibles formaciones

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Bou.

Flamengo: Rossi; Royal, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Araujo; Paqueta, De Arrascaeta, Everton; Pedro.

