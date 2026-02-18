Argentinos Juniors y Barcelona SC se enfrentan por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho y el Torero deben jugar esta fase de clasificación previa tras quedarse sin la posibilidad de acceder directamente. El partido va desde las 21.30 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Ecuador.
Argentinos Juniors 1-0 Barcelona: el Bicho hizo historia con uno menos y un gol agónico
Argentinos Juniors jugó con uno menos tras la expulsión de Benítez. Le ganó a Barcelona SC en la altura con un grito cuando el partido se moría.
23:25
Final del partido: Argentinos Juniors venció 1-0 a Barcelona SC
23:21
¡GOL DE AAAJ! VIDEO: Porcel saca un derechazo contra el palo y pone el 1-0
-
23:15
¡Insólito cómo definió Martínez! VIDEO: Con el arco de frente, la tiró a las nubes y el Bicho sigue con vida
23:08
El partido se abre: el Bicho tiene uno menos y el local aprovecha
23:00
Nueva pausa de rehidratación al minuto 70'
22:55
¡TARJETA ROJA EN AAAJ! VIDEO: Álvarez ve la expulsión directa por ser último hombre
22:41
Malas noticias para AAAJ: Molina sintió un dolor en el aductor y debió salir reemplazado
22:40
¡Volea de Benedetto! VIDEO: El Pipa casi abre el marcador para su equipo
22:35
Comienza el 2T
22:19
Final del 1T
22:14
El Bicho sufre sus limitaciones: domina, pero no genera chances de gol
22:00
¡Todo Barcelona pidió roja para el arquero del Bicho! VIDEO: ¿Fue plancha de Cortes a Villalba?
21:58
Pausa de rehidratación, inaugurada: El primer 'time out' de la historia en la Copa Libertadores tuvo lugar al minuto 24'
21:37
Posturas claras en ambos: qué quiere Argentinos y qué busca Barcelona
21:30
Comienza el partido
21:23
El campeón con Argentinos en 2010 que comenta esta noche en la TV a su ex equipo
21:12
Formaciones confirmadas en Barcelona y Argentinos Juniors: Enzo Pérez espera y Benedetto va de arranque
20:58
Ni ESPN ni Fox Sports: el canal de aire que transmite el partido por YouTube
20:23
"La pasión es la entrega, lo que uno pone para el equipo": Darío Benedetto fue presentado en Barcelona SC y estará ante Argentinos Juniors
19:42
Polémica entre clubes: Matías Lugo, el jugador de Argentinos que se fue a préstamo al Barcelona SC pero hoy no puede jugar
-
Quién es el ex capitán de Deportivo Riestra que ahora juega en Barcelona y enfrentará al Bicho esta noche
-
Por qué Argentinos no accedió a la Copa Libertadores y debe jugar un repechaje previo
-
TV: Dónde ver Barcelona SC vs. Argentinos Juniors
-
Quién será el árbitro y quién estará en el VAR
-
Posibles formaciones
Argentinos Juniors pone en marcha su gran anhelo de 2026. Con el primero ya descartado, tras perder sorpresivamente ante Midland por los 32avos de la Copa Argentina, el Bicho apunta los cañones al sueño continental.
Su gran 2025, en donde fue candidato en todas las competencias que jugó -Apertura, Clausura y Copa Argentina, donde llegó a la final-, lo puso en otro nivel de exigencia en 2026 y un rótulo de candidato definitivo.
Sin embargo, el tropezón ante Midland y un flojo arranque en el Apertura lo llenaron de dudas. Llega al partido ante Barcelona SC, aun así, de la mejor manera: tras vencer 1-0 a River Plate en la fecha pasada.
Tiene, además, otra ventaja: su rival todavía no comenzó la temporada. El Barcelona de Guayaquil ha jugado hasta ahora solo amistosos -uno de ellos vs. Inter Miami, que terminó en un empate 2-2-.
El cotejo de vuelta entre Bicho y Torero será el miércoles 25/2. El vencedor avanzará a la Fase 3, donde se medirá contra el ganador de Botafogo y Nacional Potosí. El que triunfe en la Fase 3 se meterá, ahí sí, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
