Argentinos Juniors 1-0 Barcelona: el Bicho hizo historia con uno menos y un gol agónico

Argentinos Juniors jugó con uno menos tras la expulsión de Benítez. Le ganó a Barcelona SC en la altura con un grito cuando el partido se moría.

18 de febrero de 2026 - 19:12

EN VIVO

Argentinos Juniors y Barcelona SC se enfrentan por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho y el Torero deben jugar esta fase de clasificación previa tras quedarse sin la posibilidad de acceder directamente. El partido va desde las 21.30 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Ecuador.

Argentinos Juniors pone en marcha su gran anhelo de 2026. Con el primero ya descartado, tras perder sorpresivamente ante Midland por los 32avos de la Copa Argentina, el Bicho apunta los cañones al sueño continental.

Su gran 2025, en donde fue candidato en todas las competencias que jugó -Apertura, Clausura y Copa Argentina, donde llegó a la final-, lo puso en otro nivel de exigencia en 2026 y un rótulo de candidato definitivo.

Sin embargo, el tropezón ante Midland y un flojo arranque en el Apertura lo llenaron de dudas. Llega al partido ante Barcelona SC, aun así, de la mejor manera: tras vencer 1-0 a River Plate en la fecha pasada.

Tiene, además, otra ventaja: su rival todavía no comenzó la temporada. El Barcelona de Guayaquil ha jugado hasta ahora solo amistosos -uno de ellos vs. Inter Miami, que terminó en un empate 2-2-.

El cotejo de vuelta entre Bicho y Torero será el miércoles 25/2. El vencedor avanzará a la Fase 3, donde se medirá contra el ganador de Botafogo y Nacional Potosí. El que triunfe en la Fase 3 se meterá, ahí sí, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Final del partido: Argentinos Juniors venció 1-0 a Barcelona SC

¡GOL DE AAAJ! VIDEO: Porcel saca un derechazo contra el palo y pone el 1-0

¡Insólito cómo definió Martínez! VIDEO: Con el arco de frente, la tiró a las nubes y el Bicho sigue con vida

El partido se abre: el Bicho tiene uno menos y el local aprovecha

Nueva pausa de rehidratación al minuto 70'

¡TARJETA ROJA EN AAAJ! VIDEO: Álvarez ve la expulsión directa por ser último hombre

Malas noticias para AAAJ: Molina sintió un dolor en el aductor y debió salir reemplazado

En su lugar ingresó Leandro Fernández.

¡Volea de Benedetto! VIDEO: El Pipa casi abre el marcador para su equipo

Comienza el 2T

Final del 1T

El Bicho sufre sus limitaciones: domina, pero no genera chances de gol

¡Todo Barcelona pidió roja para el arquero del Bicho! VIDEO: ¿Fue plancha de Cortes a Villalba?

Pausa de rehidratación, inaugurada: El primer 'time out' de la historia en la Copa Libertadores tuvo lugar al minuto 24'

Posturas claras en ambos: qué quiere Argentinos y qué busca Barcelona

Por ahora, lo esperable en los papeles previos. Un Bicho que tiene la pelota y domina la posesión. Circula de lado a lado, con paciencia y asociación entre sus jugadores. Enfrente, el equipo local se opone con un estilo diametralmente opuesto: elige ceder la pelota a los argentinos y contragolpear, pero con una actitud activa e intensa en la marca.

Comienza el partido

El campeón con Argentinos en 2010 que comenta esta noche en la TV a su ex equipo

Matías Caruzzo fue un referente en la defensa de aquel Bicho campeón del Torneo Clausura 2010. De la mano del Bichi Borghi como DT, el conjunto de La Paternal se alzó con el título.

Desde hace un tiempo ya que Caruzzo, retirado del fútbol profesional en 2021, se desempeña como comentarista en Fox Sports. Esta noche hace dupla con Hernán De Lorenzi.

Formaciones confirmadas en Barcelona y Argentinos Juniors: Enzo Pérez espera y Benedetto va de arranque

El DT volvió a inclinarse por una dupla con Fattori-Oroz y Enzo Pérez continúa como alternativa desde el banco de suplentes. Así quedó el 11 inicial de cada equipo:

Barcelona: Cevallos; Carabalí, Vargas, Rangel, Vallencilla; Mina, Medina, Montaño, García; Gómez, Benedetto, Parrales

AAAJ: Cortes; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Lescano, Fattori, Oroz, Viveros; López Muñoz; Molina

Ni ESPN ni Fox Sports: el canal de aire que transmite el partido por YouTube

Además de Disney+ -propiedad de ESPN- y de Fox Sports, el partido también va por Telefé. No irá por la señal de TV tradicional, sino que lo transmitirá por su canal oficial de YouTube.

Lea también en Golazo: Argentinos Juniors: libra una batalla campal contra aquello de Dante Panzeri

"La pasión es la entrega, lo que uno pone para el equipo": Darío Benedetto fue presentado en Barcelona SC y estará ante Argentinos Juniors

A sus 35 años, Darío Benedetto inaugura una nueva etapa en su carrera. Tras haber quedado libre de Newell's en octubre del año pasado, donde estuvo apenas 3 meses y jugó 9 partidos, el Pipa llegó a Ecuador para vestir la camiseta de uno de los equipos más populares del país.

Todavía no debutó de manera oficial, pero esta noche ante el Bicho estará en el banco de suplentes y tiene chances de entrar.

"Con mucha ilusión y con muchas ganas de ponerme la camiseta y saltar a la cancha. Mi objetivo es prepararme el 100% para dejarlo todo en cada partido. Para mí la pasión es la entrega, lo que uno pone para el equipo", dijo el Pipa en su presentación.

Polémica entre clubes: Matías Lugo, el jugador de Argentinos que se fue a préstamo al Barcelona SC pero hoy no puede jugar

Matías Lugo, jugador de Argentinos Juniors de 24 años, era -todavía lo es- el refuerzo del Barcelona SC para esta temporada. Firmó un préstamo hasta fin de año con el club ecuatoriano, por lo que esta noche debería estar a disposición para jugar contra su -ex- club.

Sin embargo, a la institución de Guayaquil todavía no le llegó la habilitación por parte de la AFA, lo que se conoce como Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

El caso desató polémica. Desde Barcelona SC argumentan que en el Bicho actuaron de mala fe para que no pudiera contar con Matías Lugo para el partido de esta noche. Desde Argentinos Juniors sostienen que el error fue del club de Ecuador, por haber hecho mal la transferencia de dinero.

Cristian Malaspina, presidente de AAAJ, explicó la situación ante la prensa: "Le mandamos el contrato firmado a Barcelona el 2 de febrero. El jueves nos avisaron que habían hecho por TMS la transferencia, les avisamos que lo habían hecho a un club incorrecto, que estaba mal el usuario. El día viernes volvieron a cargar el trámite correctamente, nuestro chico les explicó cómo hacerlo y se les respondió afirmativamente esto. Barcelona tenía una inhibición, que figuraba en el TMS, con lo cual no lo pudo inscribir. El sábado lo volvieron a inscribir y también le respondimos en el mismo día. AFA tenía feriado y lo mandó recién el lunes".

Quién es el ex capitán de Deportivo Riestra que ahora juega en Barcelona y enfrentará al Bicho esta noche

Milton Céliz, histórico futbolista de Riestra, se marchó este verano a préstamo al conjunto ecuatoriano. El Malevo firmó una cesión de un año con opción de compra.

Live Blog Post

Por qué Argentinos no accedió a la Copa Libertadores y debe jugar un repechaje previo

El Bicho logró acceder a una instancia clasificatoria previa de la Copa Libertadores 2026 gracias a que se quedó con el tercer puesto de la Tabla Anual de 2025, desplazando a River al cuarto puesto -el Millonario deberá jugar Copa Sudamericana-. Argentinos acumuló 57 puntos, quedando por detrás de Boca -62 puntos- y Rosario Central -el campeón, con 66 puntos-.

Mientras que el Canalla y el Xeneize sacaron boleto directo a la Copa Libertadores, el tercer puesto ofrece un boleto pero para el repechaje o Fase 2. El Bicho deberá jugar una instancia más de clasificación ante Barcelona -partido de ida y vuelta-, y si clasifica le queda todavía un partido más. En caso de ganar ambos, se meterá en fase de grupos de la Libertadores.

TV: Dónde ver Barcelona SC vs. Argentinos Juniors

El partido se transmite por Fox Sports, Telefé y la plataforma de Disney+.

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Fernando Vejar, de Chile, será el árbitro. En el VAR lo acompañará Nicolás Millas, también de Chile.

Posibles formaciones

Barcelona: Contreras; Carabali, Báez, Sosa, Mina; Gómez, García, Celiz; Rojas, Núñez, Perlaza

AAAJ: Cortes; Lozano, Álvarez, Godoy, Coronel; Fattori, Oroz; López Muñoz, Lescano, Viveros; Molina

