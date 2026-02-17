Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

El eje será el rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral y, especialmente, a la modificación del artículo 1 del proyecto, que excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo. Desde la organización sostienen que esta medida representa un retroceso significativo en materia de derechos laborales para el sector marítimo.

Con firma del prefecto y abogado Gustavo Daniel Gallas, la Prefectura Naval Argentina amenazó a los patrones navales que adhieran al paro, en particular los propietarios de remolcadores. Patético.

NO-2026-16723230-APN-PZRP%PNA

Estibadores

Por ejemplo, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) anunció su adhesión al paro nacional que convocó la CGT. La decisión fue comunicada por el secretario general, Marcelo Osores, junto al Secretariado Nacional, e implica el cese total de actividades en todos los puertos del país.

La FEPA comunicó que garantizará el cumplimiento efectivo del paro en cada terminal portuaria, en rechazo a una reforma que según explicaron en el comunicado «pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y estabilidad en la actividad».

Marcelo Osores envió una carta dirigida al Triunvirato de la CGT en la que expresó, en primera persona y en nombre de la conducción nacional, el acompañamiento pleno de los trabajadores portuarios al plan de lucha.

estibadores a cgt

Desde la organización señalaron que el entramado portuario argentino tendrá un rol protagónico en la jornada de lucha definida por la Central y que los estibadores estarán “a la altura de esta instancia histórica”, en un contexto de fuerte debate.

Conductores

El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) anunció que el paro de 48 horas es ante la iniciativa legislativa que “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”, señaló su secretario general, Mariano Vilar, quien agregó que se movilizarán el jueves 19/02 al Congreso Nacional.

Desde la organización sostuvieron que esta reforma, de aprobarse así, constituye “un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país, por eso nos movilizamos al congreso nacional esté jueves”.

Vilar remarcó que los Conductores Navales “somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad”.

En ese sentido advirtió:

“Esto no es modernización ni adecuación normativa: es un recorte de derechos. Pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal”.

“Excluirnos implica poner en riesgo licencias y resguardos frente al fraude laboral. Además, tensiona el funcionamiento del sistema marítimo y podría afectar la cadena del comercio exterior si se consolida este retroceso”.

“La actividad marítima es estratégica para el país. No aceptaremos que se avance en una legislación que degrade condiciones laborales y comprometa el normal desarrollo del transporte y la producción”

------------

Otras noticias en Urgente24:

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia