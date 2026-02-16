Luis Petri, ¿Quién de estos fue el troglodita? (Y encima Coria vs. Gaudio otra vez!)

Luis Petri: -No, no lo vamos a permitir, por supuesto.

RM: -... O que se enferma de una gripe.

LP: -No, eso plenas garantías de que todas aquellas personas que tienen una enfermedad oncológica van a recibir el cien por ciento de su sueldo y esto lo vamos a corregir. Digo, fue un artículo que se incorporó a último momento en la discusión.

RM: -Pero disculpame que insista con la gripe, porque ahora empiezan las enfermedades de invierno, si hubiera sido la pandemia...

LP: -No, no; por supuesto. Vamos a corregirlo. Eso, plenas garantías. Es una reforma absolutamente necesaria pero estamos dispuestos a hacer esta corrección. Y, de hecho, en el momento mismo en que se detectó, inmediatamente se empezó a pensar en respuestas alternativas.

RM: -Ahora... ¿quién cuela ese artículo?, ¿cómo llega eso ahí?

LP: -No, no.. no lo sé; se incorporó en la discusión...

RM: -Vamos.. Luis!

LP: -No. Se incorporó en la discusión, fue creo un pedido de un senador. Hicieron lugar a ese pedido de ese senador que había manifestado su preocupación para incorporar una modificación al artículo y, aparentemente, se terminó... (inaudible)

Otro periodista: -Ahora.. ¿nadie lo vio hasta que Sturzenegger lo explicó?

LP: -La verdad es que no lo sé. Lo que sí te puedo decir lo que he logrado reconstruir es esta voluntad que nosotros tenemos de decir: bueno, sea por una ley complementaria o sea a través de la reglamentación, porque la verdad es que queremos que la Ley salga.

Rodríguez extrajo las conclusiones del audio de Petri en el programa de Ricardo Montacuto, acerca del artículo 44 del proyecto de ley de Reforma Laboral aprobado por el Senado:

Fue un artículo que se incorporó a último momento.

Fue un pedido de un senador.

"Vamos a corregirlo en el caso de enfermedades oncológicas".

"¿Se contemplará también el caso de la gripe?" "Por supuesto, vamos a corregirlo."

Podría hacerse a través de otra ley, que denomina "ley complementaria".

- Luis Petri se refirió al art. 208 del Proyecto de reforma laboral, que trata sobre el descuento en sueldo por enfermedad.



Mamarracho 2

Federico Sturzenegger con su fundamentación del artículo en cuestión, fue el mamarracho 1.

La diputada nacional Daiana Fernández Molero (PRO / CABA, integrante del interbloque Fuerza del Cambio que lidera Cristian Ritondo, PRO / PBA) fue el mamarracho 2.

Al ultramileísta Jonatan Viale (TN / Artear - Grupo Clarín) le explicó que el texto no debe regresar al Senado porque es una oportunidad única que puede no repetirse.

Y lo ejemplificó en el partido histórico de tenis profesional entre los argentinos Guillermo Coria y Gastón Gaudio en el Grand Slam de Roland Garros, el 06/06/2004, con un marcador 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6.

"De ninguna manera podemos permitir que la Reforma Laboral vuelva al Senado".

"¿Se acuerdan el Roland Garros de Coria y Gaudio? Gaudio no tenía muchas chances de ganar y, sin embargo, le ganó a Coria. Y Coria no ganó nunca más".

"Este tren pasa una vez".

"De ninguna manera podemos permitir que la Reforma Laboral vuelva al Senado".



Esta instancia de lograr una legislación 'de arrebato' sólo sucede porque es un texto no consensuado. La Reforma Laboral no es una política de Estado sino una decisión 'a como sea' de Javier Milei para exhibirle 'reformas estructurales' al acreedore Fondo Monetario Internacional.

Daiana Fernández Molero no entiende que, precisamente por situaciones tales como la que ella alienta, fracasó Mauricio Macri en su mandato presidencial.

En este contexto, la seguidilla de calamidades ya es patética.

------------

