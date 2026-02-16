Misiones con sorpresa: Intendente renovador Lalo Stelatto lidera encuestas de libertarios

intendente libertario misiones2 Leonardo Stelatto, alcalde de Posadas, Misiones.

Sorpresa de libertarios

Desde sectores libertarios de Misiones admitieron que los resultados “causaron sorpresa”, aunque reconocieron que Posadas es considerada en Nación como una de las localidades mejor administradas, tras una etapa marcada por

obras de infraestructura urbana,

ampliación del asfaltado barrial,

mejoras en servicios públicos,

mantenimiento de espacios verdes y

fortalecimiento de la oferta cultural y social.

El estudio también incluyó a otros dirigentes del oficialismo provincial con proyección política, entre ellos

presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías ;

; el vicegobernador Lucas Romero Spinelli ; y

; y el exgobernador Oscar Herrera Ahuad,

aunque Stelatto fue el mejor posicionado dentro de ese grupo.

Sin lanzamientos ni definiciones electorales formales, el resultado de la encuesta suma un elemento al tablero político misionero y proyecta la figura del intendente hacia el escenario provincial, en momentos en que distintas fuerzas comienzan a medir alternativas con vistas al calendario electoral de 2027.

