Lalo Stelatto, intendente de Posadas, capital de Misiones, lidera las investigaciones de preferencias de la opinión pública que realizaron las fuerzas de los libertarios. Si bien La Libertad Avanza acumula expectativas para 2027 desde el comicio de octubre 2025, resulta que en sus encuestas aparece arriba un referente del oficialismo renovador.
IMAGINANDO 2027
Misiones con sorpresa: Intendente renovador Lalo Stelatto lidera encuestas de libertarios
En encuestas de libertarios, el dirigente N°1 en adhesión no es libertario sino el intendente de Posadas, Lalo Stelatto, del oficialismo renovador.
Los sondeos que consulta LLA son solicitados desde Nación porque Karina Milei, titular del partido político de Javier Milei, ya se encuentra evaluando quiénes serán los elegidos en el comicio de posible reelección del Presidente.
En el caso de Misiones, en 'pole position' se ubicó al jefe comunal de la capital provincial, disputando posiciones a dirigentes libertarios.
Según los datos, el nivel de aceptación del intendente no se limita a la capital provincial y se extiende a distintas localidades del interior misionero.
En ámbitos políticos locales vinculan ese desempeño a su trayectoria de gestión, que durante más de 6 años lo mantuvo entre los intendentes mejor calificados del país en mediciones periódicas de consultoras nacionales.
Sorpresa de libertarios
Desde sectores libertarios de Misiones admitieron que los resultados “causaron sorpresa”, aunque reconocieron que Posadas es considerada en Nación como una de las localidades mejor administradas, tras una etapa marcada por
- obras de infraestructura urbana,
- ampliación del asfaltado barrial,
- mejoras en servicios públicos,
- mantenimiento de espacios verdes y
- fortalecimiento de la oferta cultural y social.
El estudio también incluyó a otros dirigentes del oficialismo provincial con proyección política, entre ellos
- presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías;
- el vicegobernador Lucas Romero Spinelli; y
- el exgobernador Oscar Herrera Ahuad,
aunque Stelatto fue el mejor posicionado dentro de ese grupo.
Sin lanzamientos ni definiciones electorales formales, el resultado de la encuesta suma un elemento al tablero político misionero y proyecta la figura del intendente hacia el escenario provincial, en momentos en que distintas fuerzas comienzan a medir alternativas con vistas al calendario electoral de 2027.
