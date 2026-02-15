“Como suicidarse en 15 segundos” posteó el ex diputado nacional Topo Rodríguez al analizar los dichos del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en el programa radial de Eduardo Feinmann.
QUISO "SUBIRSE" A LA MEDIA SANCIÓN
Sturzenegger quiso protagonismo y produjo 15 segundos que devolverían Reforma Laboral al Senado
En una nota en Radio Mitre, el ministro Federico Sturzenegger ofreció un ejemplo muy poco feliz y ahora el oficialismo podría quedarse sin ley el 1 de marzo.
“Se modificará el artículo de las licencias médicas, vamos a dejar un 100% del salario. Será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.
La ex ministra de Seguridad afirmó que la Casa Rosada modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reducía el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas.
“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, señaló la legisladora oficialista mientras se tocaba la nariz al mencionar la palabra enfermedades (como se aprecia en el siguiente video).
La "metida de pata" de Sturzenegger complica la estrategia oficial
Tras los dichos del ministro, se corre el riesgo que las modificaciones posibles de los diputados regrese la norma a la cámara alta y eso lo prive al presidente de llegar el primer de marzo a la Asamblea Legislativa con la Reforma Laboral aprobada y “bajo el brazo”.
“Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si los cambios los hacemos por reglamentación. Le vamos a buscar la forma”.