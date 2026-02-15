Sturzenegger quiso protagonismo y produjo 15 segundos que devolverían Reforma Laboral al Senado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2023203575325671796&partner=&hide_thread=false Reforma laboral: tras las críticas, el Gobierno anticipó que modificará el artículo de las licencias médicas



Así lo confirmó la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Explicó que los cambios se harán solo para las enfermedades severas. pic.twitter.com/roFZEpCKId — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 16, 2026

La "metida de pata" de Sturzenegger complica la estrategia oficial

Tras los dichos del ministro, se corre el riesgo que las modificaciones posibles de los diputados regrese la norma a la cámara alta y eso lo prive al presidente de llegar el primer de marzo a la Asamblea Legislativa con la Reforma Laboral aprobada y “bajo el brazo”.

“Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si los cambios los hacemos por reglamentación. Le vamos a buscar la forma”.