Alejandra Monteoliva: Cae el "anarquista de la molotov" por el ataque al Congreso

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva anunción que las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de 31 años, señalado como el "anarquista de la molotov", tras ser identificado como uno de los responsables de arrojar artefactos incendiarios frente al edificio del Congreso de la Nación.
El arresto se produjo en el marco de las violentas protestas ocurridas durante el debate por la reforma laboral en el Senado.
La captura se concretó este viernes por la noche en el barrio porteño de Belgrano. Agentes de la Policía de la Ciudad localizaron al sospechoso mientras dormía en un cajero automático. Su vestimenta coincidía exactamente con la registrada en las filmaciones de los disturbios, lo que facilitó su identificación inmediata por parte de los efectivos.
Según fuentes oficiales, el detenido posee antecedentes penales y ya fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia Federal. Se lo investiga por su participación directa en los destrozos y ataques contra las fuerzas de seguridad que custodiaban las inmediaciones del Congreso Nacional durante la movilización.
Este operativo forma parte de una investigación mayor liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El organismo ya difundió una lista de 17 personas vinculadas a episodios de violencia extrema, buscando determinar las responsabilidades individuales por el lanzamiento de piedras, proyectiles y bombas de fabricación casera.
La jornada de protesta, que acompañó el intenso debate legislativo, derivó en choques entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad. Aunque la mayoría de los demorados durante la marcha recuperaron su libertad, la justicia mantiene el foco sobre quienes protagonizaron los incidentes más graves.
La ministra Alejandra Monteoliva destacó la efectividad del sistema de identificación visual para dar con el paradero del agresor. Este arresto se suma al de otro sospechoso apresado en las últimas horas, reforzando la línea oficial de perseguir judicialmente a quienes utilicen artefactos explosivos en contextos de manifestación pública.
El clima de tensión social por la reforma laboral continúa en ascenso. Mientras el Congreso define el futuro de la normativa, las autoridades de seguridad aseguran que no se descartan nuevos arrestos. La causa federal sigue recolectando pruebas, principalmente videos de cámaras de seguridad y transmisiones televisivas, para ubicar al resto de los señalados.
