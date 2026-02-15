Alejandra Monteoliva: Cae el "anarquista de la molotov" por el ataque al Congreso

Definiciones en el recinto del Congreso

La jornada de protesta, que acompañó el intenso debate legislativo, derivó en choques entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad. Aunque la mayoría de los demorados durante la marcha recuperaron su libertad, la justicia mantiene el foco sobre quienes protagonizaron los incidentes más graves.

La ministra Alejandra Monteoliva destacó la efectividad del sistema de identificación visual para dar con el paradero del agresor. Este arresto se suma al de otro sospechoso apresado en las últimas horas, reforzando la línea oficial de perseguir judicialmente a quienes utilicen artefactos explosivos en contextos de manifestación pública.

El clima de tensión social por la reforma laboral continúa en ascenso. Mientras el Congreso define el futuro de la normativa, las autoridades de seguridad aseguran que no se descartan nuevos arrestos. La causa federal sigue recolectando pruebas, principalmente videos de cámaras de seguridad y transmisiones televisivas, para ubicar al resto de los señalados.

