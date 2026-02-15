No se puede creer: Seedance 2.0 clona tu voz con solo una foto y la desactivaron de urgencia

Embed - Seedance 2.0 vs Kling 3.0 – The Results Shocked Me

Pero la empresa no se detuvo ahí. ByteDance implementó verificación biométrica en vivo tanto en Jimeng como en su app Doubao: ahora los usuarios deben grabar su propia imagen y voz en tiempo real antes de crear cualquier avatar digital. Un paso obligatorio diseñado para evitar suplantaciones de identidad y deepfakes no autorizados.

La tecnología que pasó la prueba de Turing... con consecuencias

Seedance 2.0 utiliza una arquitectura dual de transformador de difusión que genera video visual y audio nativo simultáneamente. Con solo ingresar texto o subir imágenes, el modelo produce secuencias en resolución 2K en menos de 60 segundos. Su mayor logro técnico es generar narrativas multi-escena coherentes desde un único prompt, manteniendo consistencia de personajes a lo largo del clip.

image

Pero esa misma capacidad técnica se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Expertos en seguridad señalan que la función de clonación de voz representa un riesgo monumental para estafas, extorsión y daño reputacional. En un mundo donde ya circulan deepfakes de figuras públicas, Seedance 2.0 democratizaba peligrosamente el acceso a herramientas de falsificación de identidad de nivel profesional.

Aunque se rumoreaba un lanzamiento internacional para el 24 de febrero, ByteDance dejó claro que priorizará seguridad y cumplimiento normativo antes de cualquier expansión global. Seedance 2.0 permanece en fase de prueba interna mientras la empresa refuerza sus controles de contenido.

El mensaje es inequívoco: la carrera tecnológica enfrenta ahora su mayor prueba ética.

-----------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada

La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día