Seedance 2.0 parecía destinada a revolucionar el mundo del video generado por inteligencia artificial. Pero lo que ByteDance no anticipó es que su propia creación se convertiría en una pesadilla. La herramienta demostró una urgencia de terror: clonar voces humanas con precisión quirúrgica usando fotografías faciales, sin necesidad de muestras de audio.
"EXCEDIÓ EXPECTATIVAS"
No se puede creer: Seedance 2.0 clona tu voz con solo una foto y la desactivaron de urgencia
La IA china Seedance 2.0 podía recrear tu voz exacta usando tu imagen cara, sin autorización ni audio previo. Hollywood tiene más urgencia que nunca.
ByteDance frena en seco ante el pánico colectivo de Seedance 2.0
La reacción de ByteDance fue fulminante. El lunes 10 de febrero, apenas horas después de que la función generara alarma masiva, la empresa desactivó por completo la opción de subir fotos de personas reales como "sujeto de referencia" en su plataforma Jimeng (el nombre comercial de Seedance 2.0 en China).
En un comunicado urgente, los operadores de Jimeng reconocieron que la función "excedió expectativas" pero representaba riesgos inaceptables para "la salud y sostenibilidad del entorno creativo". La frase clave del anuncio fue clara: "el límite de la creatividad es el respeto".
La diferencia de niveles con otras IA es increíble:
Pero la empresa no se detuvo ahí. ByteDance implementó verificación biométrica en vivo tanto en Jimeng como en su app Doubao: ahora los usuarios deben grabar su propia imagen y voz en tiempo real antes de crear cualquier avatar digital. Un paso obligatorio diseñado para evitar suplantaciones de identidad y deepfakes no autorizados.
La tecnología que pasó la prueba de Turing... con consecuencias
Seedance 2.0 utiliza una arquitectura dual de transformador de difusión que genera video visual y audio nativo simultáneamente. Con solo ingresar texto o subir imágenes, el modelo produce secuencias en resolución 2K en menos de 60 segundos. Su mayor logro técnico es generar narrativas multi-escena coherentes desde un único prompt, manteniendo consistencia de personajes a lo largo del clip.
Pero esa misma capacidad técnica se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Expertos en seguridad señalan que la función de clonación de voz representa un riesgo monumental para estafas, extorsión y daño reputacional. En un mundo donde ya circulan deepfakes de figuras públicas, Seedance 2.0 democratizaba peligrosamente el acceso a herramientas de falsificación de identidad de nivel profesional.
Aunque se rumoreaba un lanzamiento internacional para el 24 de febrero, ByteDance dejó claro que priorizará seguridad y cumplimiento normativo antes de cualquier expansión global. Seedance 2.0 permanece en fase de prueba interna mientras la empresa refuerza sus controles de contenido.
El mensaje es inequívoco: la carrera tecnológica enfrenta ahora su mayor prueba ética.
