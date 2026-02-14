Al parecer, el finde extralargo, signado por las fiestas del Rey Momo se vería alterado por adversidades climáticas en casi toda la Argentina.
FINDE EXTRA LARGO
Raro clima de carnaval: Alerta de lluvia y viento fuerte, todo en 4 días
Posibles tormentas, lluvia y ráfagas sobrevuelan el AMBA. Hay alerta de inestabilidad en buena parte de la Argentina. Incluida la costa.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó en claro que se prevén chaparrones para el AMBA -Área Metropolitana de Buenos Aires- y tormentas aisladas, con mejoras temporarias pero condiciones variables al menos durante las próximas horas.
El informe refleja
Ráfagas de + 60Km
El organismo anticipó además que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento que superarían los 60 km/h en algunos sectores y abundante caída de agua en cortos períodos.
Así las cosas, veremos:
- Sábado 14: Cerraría con chaparrones por la tarde y tormentas aisladas, mientras que la amplitud térmica irá desde una mínima de 19° y máxima de 27° por la tarde o noche.
- Domingo 15: Podría presentarse como la jornada más inestable del fin de semana largo, con probabilidad de tormentas durante la mañana y parte de la tarde, algunas localmente fuertes. Se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas y actividad eléctrica. La amplitud térmica oscilará entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.
- Lunes 16: Se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura irá desde una mínima de 22° hasta una máxima que podría alcanzar los 30°.
- Martes: El tiempo tenderá a estabilizarse, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones. La amplitud térmica se ubicará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.
- Norte: Podría mantener condiciones inestables durante buena parte del fin de semana contormentas aisladas y mejoras temporarias,
- Centro: Persistirá la probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes al menos hasta el domingo.
- Hacia ellunes y martes se prevé unatendencia a la mejora con ascenso térmico en varias provincias.
