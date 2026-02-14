Raro clima de carnaval: Alerta de lluvia y viento fuerte, todo en 4 días

Inestabilidad en buena parte del país, alertas por tormentas para sectores del centro y norte del país, incluida la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Inestabilidad en buena parte del país, alertas por tormentas para sectores del centro y norte del país, incluida la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.