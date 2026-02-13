El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gonzalez (Formosa) serán parte del bloque Integración Federal. El mandatario señaló que comparten "una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina".
SE AGRANDA EL BLOQUE
Innovación Federal (Gustavo Sáenz) suma otros dos diputados
El bloque Innovación Federal, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz, sumó legisladores a la Cámara baja, son Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa)
En igual sentido se expresó Gonzalez, quien precisó estar "convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos".
Mismo perfil
Los diputados se identifican con el perfil que sostiene el bloque y los gobernadores que lo integran. Entienden que la integración apunta a fortalecer la capacidad de gestión y la defensa de los recursos regionales en el Congreso.
Gustavo Sáenz, Gobernador de alto impacto
El gobernador de la provincia de Salta, impactó fuerte en redes sociales cuando se mostró en un narcotest, durante la presentación del programa Hospital Público Digital. El procedimiento fue transmitido en vivo por el canal de Youtube del jefe de provincial.
La rinoscopía (narcotest) fue consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes médicos y toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado.
El DNU obliga a controles sorpresivos mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria, con confirmación en laboratorio habilitado en caso de resultado positivo, su contrapartida en el término de 24 horas.
