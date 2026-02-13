FEB no aceptó la oferta de Axel Kicillof y amenaza con paro

La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector”, y agregó que “hoy un Maestro de Grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.

Problemas para Axel Kicillof: Estatales también rechazaron la oferta salarial

Ayer, los gremios estatales bonaerenses rechazaron la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de las negociaciones paritarias. Las organizaciones sindicales consideraron insuficiente la oferta oficial y reclamaron una mejora en el porcentaje planteado, además de avanzar en otros puntos vinculados a las condiciones laborales.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación Buenos Aires (UPCNBA) informaron que la Provincia reformuló la propuesta ofreciendo un aumento del 3% para febrero, aunque señalaron que en términos reales el incremento representa un 1,5% sobre los salarios percibidos en la última liquidación. El gremio consideró que el porcentaje resulta insuficiente y cuestionó la falta de avances en el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, las recategorizaciones y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales solicitadas en el último encuentro.

En ese marco, UPCNBA solicitó que la oferta sea nuevamente reformulada y planteó que, en caso de no alcanzarse un acuerdo antes del cierre de la liquidación, al menos se garantice el cobro del 1,5% percibido el mes anterior para evitar una reducción en los salarios.

En la misma línea se expresó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, que también declaró insuficiente la oferta del Ejecutivo provincial. El sindicato reclamó un aumento salarial que supere la inflación y exigió el pase a planta permanente de trabajadores estatales, procesos de recategorización y mejoras urgentes para los sectores más postergados.

image

Además, pidió avanzar en la regularización de becarios, la continuidad de la mesa de carrera administrativa, una nueva normativa para auxiliares de la educación y la convocatoria a mesas técnicas en áreas específicas.

Por su parte, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) confirmó el rechazo conjunto de las organizaciones sindicales a la propuesta oficial. A través de un comunicado, la entidad solicitó al Poder Ejecutivo provincial que reevalúe la oferta salarial y realice un mayor esfuerzo presupuestario con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple las necesidades reales de los trabajadores estatales.

------------

Otras noticias en Urgente24:

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Vinculan a Mauricio Macri con Guillermina Valdés: "Está tan enamorado que..."

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó