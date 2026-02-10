ESTO NO TERMINA
Nueva teoría: Usaron un cadáver falso para sacar a Epstein sin que nadie se diera cuenta
Archivos del FBI revelerían que guardias montaron una operación única para sacar a Epstein. O sea, los medios seguían una camioneta vacía. Una teoría oscura.
Quizás te interese leer: ¿Clonaron a Britney Spears? Lo que revelan los archivos de Epstein y enloquece a internet
El misterio sigue vivo con Epstein
Mientras los periodistas esperaban afuera del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, el personal penitenciario habría armado un cuerpo falso con cajas y sábanas, lo cargó en una camioneta blanca de la Oficina del Médico Forense y dejó que los medios la siguieran como moscas. El cadáver real del pedófilo habría salido en un vehículo negro, "desapercibido", según los documentos revelados por el medio británico.
La maniobra se habría ejecutado tras la muerte de Epstein en agosto de 2019, cuando un supervisor advirtió sobre la "gran presencia de medios" afuera de la prisión. El plan: supuestamente frustrar a los periodistas con un señuelo mientras el cuerpo verdadero se transportaba en privado. Y habría funcionado.
Pero la historia no termina ahí. Los documentos del Daily Mail también mencionan una nota manuscrita hallada en la celda de Epstein, que el médico forense descartó como nota suicida. Según los investigadores, el texto era "difícil de leer" y parecía quejarse de las condiciones carcelarias: comida, duchas, insectos. Nada que explicara su muerte por ahorcamiento, la versión oficial que hasta hoy genera controversia.
Las cámaras de vigilancia fallaron esa noche. Los guardias no hicieron las rondas de las 3 y 5 de la madrugada. Y en 2019, un usuario anónimo de 4chan identificado como "Anonymous ID: TfHfbTd1" escribió antes de que se anunciara la muerte que Epstein habría sido "cambiado" durante la madrugada. El análisis de la línea temporal confirma que el post apareció en 4chan horas antes del anuncio oficial.
Y acá otro post:
El usuario decía que lo vieron salir en silla de ruedas, esposado, y que llegó una camioneta sin registro con un tipo de traje militar verde en la parte trasera.
¿Suicidio, asesinato o fuga?
El Departamento de Justicia tomó el post tan en serio que citó a 4chan, Apple y AT&T para rastrear al autor. Lo encontraron: Roberto Grijalva, guardia que trabajaba esa noche en el MCC. La conspiración creció. Algunos creen que si lo mataron, lo movieron o lo dejaron morir, da igual: supuestamente la administración Trump, bajo Bill Barr, se habría asegurado de silenciar a Epstein.
Curioso dato revelado por el Daily Mail: el papá de Barr, Donald Barr, fundador de la CIA, fue quien contrató a un Epstein sin título como profesor de matemáticas en una escuela de chicas.
Hoy, tres millones de documentos salen a la luz. Y cada uno alimenta más dudas que certezas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más notas de Urgente24
Oro a más de US$5.000 y Bitcoin sobre US$70.000: Inversores buscan refugio en medio de la volatilidad
CGC logra mejorar su calificación crediticia
Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA
Riesgo País se acomoda por arriba de los 500: Clima externo hostil... "pero lo del INdEC no ayuda"