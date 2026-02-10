Nueva teoría: Usaron un cadáver falso para sacar a Epstein sin que nadie se diera cuenta

Las cámaras de vigilancia fallaron esa noche. Los guardias no hicieron las rondas de las 3 y 5 de la madrugada. Y en 2019, un usuario anónimo de 4chan identificado como "Anonymous ID: TfHfbTd1" escribió antes de que se anunciara la muerte que Epstein habría sido "cambiado" durante la madrugada. El análisis de la línea temporal confirma que el post apareció en 4chan horas antes del anuncio oficial.

image

Y acá otro post:

image

El usuario decía que lo vieron salir en silla de ruedas, esposado, y que llegó una camioneta sin registro con un tipo de traje militar verde en la parte trasera.

¿Suicidio, asesinato o fuga?

El Departamento de Justicia tomó el post tan en serio que citó a 4chan, Apple y AT&T para rastrear al autor. Lo encontraron: Roberto Grijalva, guardia que trabajaba esa noche en el MCC. La conspiración creció. Algunos creen que si lo mataron, lo movieron o lo dejaron morir, da igual: supuestamente la administración Trump, bajo Bill Barr, se habría asegurado de silenciar a Epstein.

image

Curioso dato revelado por el Daily Mail: el papá de Barr, Donald Barr, fundador de la CIA, fue quien contrató a un Epstein sin título como profesor de matemáticas en una escuela de chicas.

Hoy, tres millones de documentos salen a la luz. Y cada uno alimenta más dudas que certezas.

