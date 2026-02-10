Gallardo lo trajo hace seis meses y está a punto de echarlo de River para que llegue un 9

La ausencia de un 9 de categoría es cada vez más notorio en River y es por eso que ahora sí la dirigencia y Marcelo Gallardo están listos para salir a buscar a un jugador que solucione uno de los grandes problemas del equipo. Para que eso suceda debe darse antes que nada la salida de un futbolista al exterior para obtener un cupo y ya hay un candidato firme para salir.