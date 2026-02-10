Hace seis meses River llevó a cabo un mercado de pases donde solamente Juanfer Quintero terminó asentándose como titular indiscutido en el equipo de Marcelo Gallardo. Ahora el Millonario podría concretar una venta más que inesperada pero que podría darle al club de Núñez la posibilidad de concretar la llegada de un 9.
ARDE EL MERCADO
Gallardo lo trajo hace seis meses y está a punto de echarlo de River para que llegue un 9
River necesita sumar a un centrodelantero y Gallardo está a punto de desprenderse de un jugador que llegó hace solo seis meses.
Está más que claro que una de las grandes falencias que está teniendo River es la falta de gol y esto se puede explicar en las características de cada uno de los delanteros. Ni Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi se caracterizan por ser goleadores, mientras que en un segundo escalón aparece Agustín Ruberto que recién se está asentando en primera luego de una lesión que lo marginó por casi todo el 2025.
La ausencia de un 9 de categoría es cada vez más notorio en River y es por eso que ahora sí la dirigencia y Marcelo Gallardo están listos para salir a buscar a un jugador que solucione uno de los grandes problemas del equipo. Para que eso suceda debe darse antes que nada la salida de un futbolista al exterior para obtener un cupo y ya hay un candidato firme para salir.
¿Gallardo echa de River a Galarza Fonda?
Uno de los que se sumó a River hace solo seis meses y hasta ahora no dio ningún tipo de resultado es Matías Galarza Fonda, que llegó desde Talleres de Córdoba a cambio de una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares por el 70% de la ficha. En lo que va del año el paraguayo no sumó ni un solo minuto y ahora aparece la chance concreta de que se dé su salida.
“Me contaron que hay ofertas y sondeos por Matías Galarza Fonda”, expresó Pablo Sager en DSports, una noticia que lógicamente genera impacto en River. Hay que decir que desde el entorno del paraguayo no verían para nada mal su salida pensando sobre todas las cosas en ganar continuidad meses antes del Mundial que comenzará en junio.
La salida de Galarza Fonda le daría a River la posibilidad de ir con todo por un 9 aunque por el momento no apareció sobre la mesa un nombre que sea concretamente del interés de Marcelo Gallardo. En caso de que finalmente el paraguayo se marche, el Millonario tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para poder reemplazarlo con cualquier futbolista.
