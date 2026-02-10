En el último tiempo la relación entre el Cuti Romero y la dirigencia del Tottenham ha sido demasiada complicada. Las cosas se fueron poniendo cada vez más tensas, al punto tal que los que manejan el club se cansaron de los desplantes del argentino y tomaron una decisión que les costará mucho en lo deportivo
BOMBAZO
Tottenham se hartó del Cuti Romero y tomó una drástica decisión
La dirigencia del Tottenham tomó una decisión con respecto al Cuti Romero que dejó a todos sorprendidos. No aguantan el carácter del argentino.
El Cuti Romero buscará nuevos horizontes
El defensa central de la Selección Argentina deberá buscar nuevos horizontes a partir del 30 de junio de 2026, ya que la dirigencia del Tottenham decidió sacárselo de encima y lo venderá al final de la temporada, no quieren saber nada con él, al punto tal que están dispuestos a perder dinero pero que no siga en el club. No les gusta su carácter y dicen que no suma para el grupo.
Con esta decisión confirmada el “Cuti” deberá buscarse un nuevo club, y su futuro parece estar en España, inclusive en más de una ocasión dijo que es la única de las tres ligas más grandes de Europa en donde le falta jugar, la española. Todo esto según su punto de vista, ya que considera a la Serie “A”, Premier League y La Liga como las mejores del viejo continente.
Son 3 los clubes interesados. Por un lado, aparece Real Madrid, según trascendidos el club “Merengue” estaría dispuesto a pagar los 120 millones de euros que pide el Tottenham. Por el otro está Barcelona, club que corre con ventaja ya que los “Spurs” están interesados en un jugador “Culé” y harían un trueque más dinero. Por último, aparece el Atlético Madrid, equipo que empezó a ganar terreno en las últimas horas, y sería por la afinidad del jugador con el entrenador y varios compañeros de la Selección Argentina que están en el “Colchonero”.
Si bien todo apunta que no saldrá de ahí su nuevo club, una leyenda del Manchester United lo pidió para su equipo. El ex jugador en cuestión es Paul Scholes, el “Colorado” dijo que le encanta su carácter (de lo que actualmente reniega el Tottenham) y que sería ideal para Manchester United, además formaría una dupla central increíble con su compañero de selección Lisandro Martínez.
La duda está planteada, todavía no se sabe su destino, pero lo que ya se confirmó que no seguirá jugando en Tottenham, y al parecer su destino será España.
+ de Golazo24
Llegó una oferta millonaria por Kevin Castaño y Gallardo tomó una decisión bomba en River
El inesperado intercambio de jugadores que Boca prepara con Independiente Medellín
AFA le dijo chau a TyC Sports y se quedó con los derechos de TV de la Primera Nacional