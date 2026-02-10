Tottenham se hartó del Cuti Romero y tomó una drástica decisión

Son 3 los clubes interesados. Por un lado, aparece Real Madrid, según trascendidos el club “Merengue” estaría dispuesto a pagar los 120 millones de euros que pide el Tottenham. Por el otro está Barcelona, club que corre con ventaja ya que los “Spurs” están interesados en un jugador “Culé” y harían un trueque más dinero. Por último, aparece el Atlético Madrid, equipo que empezó a ganar terreno en las últimas horas, y sería por la afinidad del jugador con el entrenador y varios compañeros de la Selección Argentina que están en el “Colchonero”.