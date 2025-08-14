¿Lionel Scaloni inventó un nuevo Cuti Romero para la Selección Argentina?

En las últimas horas, se dio a conocer que el defensor continuará su carrera en el Parma, en una transferencia de 8 millones de euros por el 60% de la ficha. Se convertiría así en la venta más grande en la historia de Belgrano.

image

El cordobés disputó 57 partidos con el Pirata, en los que convirtió dos goles y brindó una asistencia.

Cuti Romero jugó menos encuentros que Troilo en Belgrano, pero su primer salto a Europa también fue a la Serie A.

En Italia vistió las camisetas de Genoa y Atalanta, antes de pasar al Tottenham Hotspur, club del que ayer, 13 de agosto, fue capitán en la Supercopa de Europa ante el PSG.

La historia dirá qué lugar ocupará Mariano Troilo en la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Lo cierto es que no es poca cosa convertirse en la venta más cara de la historia del club cordobés, y que sus primeros pasos se asemejan, y mucho, a los de Cuti Romero.

Continuidad de la Selección Argentina

Los próximos encuentros del combinado Albiceleste, serán el 4 y el 9 de septiembre, ante Venezuela y Ecuador, respectivamente. Serán los últimos encuentros de las Eliminatorias de un Mundial al cual los de Lionel Scaloni ya están clasificados.

Además, Gastón Edul, confirmó lo siguiente: "Se confirman las sedes de los amistosos de la Selección Argentina: Va a jugar entre el 8 y 14 de octubre en Chicago y Nueva Jersey, Estados Unidos. Los rivales se confirman en breve."

Es decir, en lo que resta del 2025, quedan 6 partidos por disputarse para la Selección Argentina.

En septiembre: vs Venezuela (Monumental). vs Ecuador (Guayaquil).

En octubre: rivales a confirmar en EEUU (2 partidos).

En noviembre: vs Angola (en Angola). vs Qatar (Qatar)

