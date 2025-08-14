Riquelme y Russo a 'contra reloj' pero Saracchi y Lema se quedan hasta fin de año

RIQUELMEYRUSSOACONTRARELOJPEROSARACCHIYLEMASEQUEDANHASTAFINDEANOFOTO2 Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo trabajan para reestructurar el plantel de Boca pero Marcelo Saracchi y Cristián Lema se quedarán hasta fin de año.

En Boca salieron a bancar a Merentiel tras la pelea con Russo y en medio de amenazas de ‘La 12’

Los hinchas de Boca respaldaron a Miguel Ángel Merentiel tras el altercado que tuvo con el técnico Miguel Russo en medio de las amenazas de “La 12”.

Los hinchas de Boca colocaron banderas en el predio de entrenamiento del “Xeneize” en apoyo al delantero uruguayo Miguel Ángel Merentiel tras la pelea que mantuvo con el técnico Miguel Russo en la caída del cuadro boquense ante Huracán 0-1 en medio de las amenazas de “La 12”.

El momento vivido, más lo deportivo del “Xeneize”, generó la reprobación general del simpatizante que comenzó a bancar al uruguayo y en la mañana del martes 29/07, un grupo de hinchas, se acercaron al predio de Ezeiza para colgar una bandera de apoyo.

RIQUELMEYRUSSOACONTRARELOJPEROSARACCHIYLEMASEQUEDANHASTAFINDEANOFOTO3 Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo trabajan para reestructurar el plantel de Boca pero Marcelo Saracchi y Cristián Lema se quedarán hasta fin de año. (Foto: Gentileza: Planeta Boca)

La bandera de los hinchas de Boca en apoyo a Merentiel

“Miguel, gracias por dejar la vida por estos colores. Los hinchas de Boca te amamos”, dicta la bandera firmada, paradójicamente, por Romancito y familia.

Vale marcar que sobre la situación, Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa intentó desviar un foco imposible: “un problema de papeles en el banco con el cuarto árbitro, nada más”, declaró el DT de Boca.

Merentiel destruyó un vidrio del vestuario del Tomás Adolfo Ducó

Tras la decisión del cambio, Miguel Ángel Merentiel no se sentó en el banco de suplentes y fue directamente al vestuario. Minutos después, se vio destrozada una de las puertas del ingreso al vestuario visitante.

Rápidamente hubo un pedido de disculpas por parte de la gente de seguridad del Club de la Ribera y se le solicitó a la dirigencia del Globo que envíen el monto de los daños causados para resarcirles.

Tras el incidente con Merentiel, Russo habló de “problema de papeles”

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo respondió ante la pregunta sobre el asunto y aclaró qué ocurrió en el banco de suplentes.

“Ya habíamos charlado el cambio. Hubo un problema de papeles en el banco con el cuarto árbitro, nada más”, comentó Russo ante los micrófonos, además de apuntar que se trató de un hecho al que no le se debe dar “mucha importancia”.

La amenaza de “La 12” a los jugadores Boca

Uno de los primeros en alzar la voz fue Rafael Di Zeo, histórico líder de “La 12”. A través de la cuenta de Instagram @lanro12oficial, publicó una frase contundente: “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca es ganar o morir”.

El mensaje —basado en un clásico canto de la hinchada— refleja el descontento de un sector importante de la tribuna con la actitud y el rendimiento del equipo.

Por qué Rafael Di Zeo pudo volver a La Bombonera en la presentación de Leandro Paredes

A pesar del derecho de admisión que le impide asistir a los estadios de fútbol a nivel nacional e internacional, una atribución legal que le aplicó el Ministerio de Seguridad por tenencia de arma de guerra -junto a otros barras del club-, el líder de la 12 dijo presente en Brandsen 805 y no se perdió de nada.

Así como había logrado viajar al Mundial de Clubes al margen de la probation que lo incluye en una lista de más de 15.00 hinchas que tienen la entrada denegada a cualquier evento deportivo, Di Zeo también se las ingenió para volver a La Bombonera después de varios meses en la presentación de Leandro Paredes.

Al no tratarse de un partido, el estadio estuvo exento del minucioso operativo policial que demanda obligatoriamente el Gobierno de la Ciudad. La bienvenida de Paredes, que además permitió el ingreso de no socios y generó desbordes en los accesos, solo constó de personal policial de consigna y eso le facilitó las cosas al líder de la barra de Boca.

Pablo Migliore se sumó a las críticas contra el plantel de Boca

Otro que no se quedó callado fue el exarquero Pablo Migliore, quien jugó en Boca entre 2006 y 2008. A través de sus redes sociales, apuntó directamente contra el presidente del club: “Aunque nunca lo vayas a entender, Boca es más grande que vos, que tu hermano y que todos los obsecuentes que te hacen creer lo contrario”, escribió en una historia de Instagram.

Migliore también hizo referencia a una bandera que suele desplegarse en La Bombonera durante los partidos: “Una de las tantas banderas ‘espontáneas’ del último tiempo dice: ‘Boca es grande por su gente’. La mandaste a hacer vos, la pagamos todos. Por favor, leéla hasta entenderla”.

Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.

Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

