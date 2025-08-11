Boca igualó 1-1 ante Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura el pasado sábado 9 de agosto en La Bombonera. Lo ganaba La Academia por el gol de Santiago Solari (76') hasta que lo empató Milton Giménez sobre el final (88'). Se anda diciendo que Cavani fue titular porque Juan Román Riquelme se lo impuso a Russo.
Tremendo: hay rumores de que Riquelme le impuso a Russo la titularidad de Cavani
Algunos periodistas dieron la información de que Edinson Cavani jugó ante Racing por pedido del presidente de Boca, Juan Román Riquelme.
El conjunto de la Ribera alcanzó el duodécimo partido consecutivo sin conocer la victoria y los hinchas demostraron, aunque tímidamente, su reprobación al equipo. Entre cánticos contra los futbolistas en la previa ("a ver, a ver los jugadores si pueden oír, por la camiseta de Boca matar o morir") y algunos silbidos para Alan Velasco y Edinson Cavani (aunque aplaudido por otros varios), los 57.000 espectadores presentes se manifestaron pero el estadio no se vino abajo como se creía en la previa.
El clima social está más que tenso porque la crisis deportivo-institucional así lo amerita. Todos son responsables de este desastre...
¿Será verdad? Dicen que Riquelme le impuso a Russo la titularidad de Cavani
Miguel Ángel Russo planteó un inexplicable 4-1-5 ante Racing Club. Golazo24 advirtió en la previa lo que cualquier ser humano -a excepción del cuerpo técnico xeneize- terminaría pasando. Un Boca desordenado, con Leandro Paredes solo en el mediocampo y sin puente entre defensores y delanteros.
Lógicamente el dueño de casa no pudo imponer condiciones ante La Academia (que tendrá actividad en la semana por su visita a Peñarol por la ida de 8vos. de final de Copa Libertadores), porque armado del once titular fue deplorable.
Ya se ha dicho en este medio, pero como el público se renueva, no está de más repetirlo: poner más atacantes no es sinónimo de convertir más goles.
En ese sentido, quien no pasó desapercibido (y no precisamente por sus goles o por sus positivos aportes) fue Edinson Cavani. El uruguayo fue titular pese a que se especuló toda la semana con que iría al banco de suplentes.
Sin embargo, tres horas antes del pitazo inicial de Nicolás Ramírez (cuestionado por todo Racing por la falta que pitó y que derivó en el empate de Milton Giménez tras centro de Paredes), se conoció que el Matador sería titular, rompiendo todos los pronósticos.
La inclusión de Cavani en el once titular fue más que forzada. No solo porque el ex PSG y Manchester United tiene el ciclo cumplido en Boca Juniors, sino porque perjudicó a Miguel Ángel Merentiel con un doble 9 que no funciona.
Además porque, de no haber jugado Cavani, quien podría haber estado es Milton Delgado en un tándem con Paredes, configurando un doble 5 que le diera libertad a Malcom Braida por la izquierda, Alan Velasco por el centro y Brian Aguirre por la derecha, con Merentiel de único punta.
Es así que la titularidad de 'Edi' no solo despertó bronca en casi todos los hinchas, sino también, rumores del porqué de su aparición en el ataque xeneize.
"¿Por qué durante toda la semana practicó con un equipo y cuando llega el momento del partido plantea otro? La noticia que teníamos nosotros es que Paredes iba a ser el capitán del equipo", manifestó el periodista Adrián Sánchez.
El rumor se siguió expandiendo en la red social X entre los tuiteros xeneizes.
Ramiro Marra, dedicado 100% a la política y a la actualidad de Boca, también se refirió a este run-run...
Gabriel Anello no quiso ser menos y se sumó a esta presunta versión que involucra al presidente de la institución auriazul, a su DT y a su capitán.
Una fuente que trabaja dentro del Mundo Boca le confió esta misma información a Golazo24.
