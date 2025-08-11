Tremendo: hay rumores de que Riquelme le impuso a Russo la titularidad de Cavani

Ya se ha dicho en este medio, pero como el público se renueva, no está de más repetirlo: poner más atacantes no es sinónimo de convertir más goles.

image Lamentable producción de un Boca que tuvo más tiempo de preparación del partido que Racing y que además no tendrá acción en la semana porque quedó eliminado de absolutamente todo. (Foto: Mariano Sánchez/NA).

En ese sentido, quien no pasó desapercibido (y no precisamente por sus goles o por sus positivos aportes) fue Edinson Cavani. El uruguayo fue titular pese a que se especuló toda la semana con que iría al banco de suplentes.

Sin embargo, tres horas antes del pitazo inicial de Nicolás Ramírez (cuestionado por todo Racing por la falta que pitó y que derivó en el empate de Milton Giménez tras centro de Paredes), se conoció que el Matador sería titular, rompiendo todos los pronósticos.

La inclusión de Cavani en el once titular fue más que forzada. No solo porque el ex PSG y Manchester United tiene el ciclo cumplido en Boca Juniors, sino porque perjudicó a Miguel Ángel Merentiel con un doble 9 que no funciona.

image Cavani y Merentiel ya no se entienden.

Además porque, de no haber jugado Cavani, quien podría haber estado es Milton Delgado en un tándem con Paredes, configurando un doble 5 que le diera libertad a Malcom Braida por la izquierda, Alan Velasco por el centro y Brian Aguirre por la derecha, con Merentiel de único punta.

Es así que la titularidad de 'Edi' no solo despertó bronca en casi todos los hinchas, sino también, rumores del porqué de su aparición en el ataque xeneize.

"¿Por qué durante toda la semana practicó con un equipo y cuando llega el momento del partido plantea otro? La noticia que teníamos nosotros es que Paredes iba a ser el capitán del equipo", manifestó el periodista Adrián Sánchez.

Embed Atención con ésto que confirma Adrian Sanchez de AZZ STREAM:



"Cavani no iba a ser titular, pero en el micro yendo para el estadio, hubo un llamado de Riquelme"



"Es mentira que Russo no tenía voz. Suspendió la conferencia porque está enojado"



BOCA EN CRISIS. pic.twitter.com/wE0defSfZI — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) August 11, 2025

El rumor se siguió expandiendo en la red social X entre los tuiteros xeneizes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BestiaGenovesa/status/1954634627680743556&partner=&hide_thread=false Informa el periodista José Carbajal que la conferencia de prensa de Russo se suspendió porque le pidieron a Ubeda que hable y se negó. La razón? Parece que Cavani no iba a jugar por decisión del Cuerpo Técnico pero llamó RIQUELME y los obligó a ponerlo. pic.twitter.com/1Bfr3BTKx1 — Bestia Genovesa (@BestiaGenovesa) August 10, 2025

Ramiro Marra, dedicado 100% a la política y a la actualidad de Boca, también se refirió a este run-run...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1954687074722095182&partner=&hide_thread=false ¿En serio que Cavani no iba a jugar por decisión del Cuerpo Técnico y que llamo Riquelme para que juegue?



Según los rumores por eso Russo no hizo la conferencia de prensa.



RIQUELME SE CAGA EN BOCA, SE CREE QUE ES EL DUEÑO. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 10, 2025

Gabriel Anello no quiso ser menos y se sumó a esta presunta versión que involucra al presidente de la institución auriazul, a su DT y a su capitán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anellogaby/status/1954310487027691999&partner=&hide_thread=false Russo suspende la conferencia de prensa porque está re caliente



Ubeda no dio una sola indicación porque está re caliente



Saben por qué ?



Porque el INÚTIL de Riquelme les hizo poner a Cavani cuando iban en el micro y les descompensó todo el equipo



Mañana hay Russo en Boca… — Gabriel Anello (@anellogaby) August 9, 2025

Una fuente que trabaja dentro del Mundo Boca le confió esta misma información a Golazo24.

