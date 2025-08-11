Martín Llaryora le ofrece clases a Javier Milei y exhibe bono de $100 mil para jubilados

Llaryora Milei 6P Martín Llaryora, crítico de Javier Milei.

Martín Llaryora y el bono a jubilados

Casi en simultáneo, el Gobierno provincial avanzó con el cronograma de pago del bono de 100.000 pesos para jubilados, completando el aumento anunciado a fines de julio. Se trata de haberes para beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, descentralizada de Anses y dependiente del aparato provincial.

El refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba, explicaron desde el Gobierno de Córdoba.

El incremento, que rondó el 84%, elevó la jubilación mínima cordobesa a 700.000 pesos. De esa manera, la caja cordobesa pasó a pagar el piso más alto de todo el país, dejando en seria evidencia a la falta de respuesta previsional de Nación.

La medida que Llaryora lanzó con un anuncio grabado semanas atrás impactó en la Casa Rosada ya que se trata de uno de los principales reclamos sociales vigentes. Los propios funcionarios del oficialismo nacional, incluso dentro del círculo presidencial, admitieron una fuerte incomodidad con la maniobra de Córdoba en la previa a las elecciones legislativas.

Llaryora Milei 2P.jpg El Gobierno de Córdoba y las incómodas jubilaciones para Nación.

Provincias Unidas

Para Llaryora, acelerar la agenda que incomoda al Gobierno nacional es un factor clave para potenciar la propuesta de Provincias Unidas. De hecho, el gobernador estaría rumbo a concretar la participación electoral de Juan Schiaretti para poder garantizar al espacio un aporte sustancial de legisladores en el Congreso por parte de Córdoba.

El proyecto, compartido con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), pretende llegar al 2027 con una construcción sólida para presentar una alternativa presidencial a los extremos que vienen alternando el poder desde 2015.

