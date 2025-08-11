CÓRDOBA. La postura colaboracionista de Martín Llaryora respecto a la gobernabilidad de Javier Milei parece haber quedado en el pasado. El gobernador cordobés se posicionó en las últimas semanas dentro del espectro opositor y acentuó sus críticas en consonancia con la oferta electoral que ahora integra: Provincias Unidas.
PROVINCIAS UNIDAS
Martín Llaryora le ofrece clases a Javier Milei y exhibe bono de $100 mil para jubilados
El cordobés Martín Llaryora cuestionó duramente la gestión de recursos de la administración de Javier Milei. Al mismo tiempo, empujó un bono para jubilados.
En ese orden, tanto sus declaraciones como acciones recientes han causado creciente incomodidad en el Gobierno nacional, que hasta hace algunos meses contaba con Llaryora como un gobernador “amigable” al cual recurrir para poder avanzar en materia legislativa y el Congreso. Una dinámica que estaba impulsada por el recorte de recursos y el shock fiscal que se terminó extendiendo más allá de lo sostenible para los líderes provinciales.
Al respecto, el propio Llaryora avanzó en señalamientos sobre la gestión de recursos e incluso aseguró, en tono claramente proselitista, que estaría dispuesto a “darle clases” al Gobierno nacional sobre la gestión pública.
Además, el gobernador cordobés ponderó las funciones que los gobiernos provinciales asumieron desde el inicio del ajuste. “¿Quién creen que está supliendo hoy en la Argentina, como puede, los servicios que la Nación deja de prestar. Lo prestan las provincias, las empresas, los municipios. La vida de la gente se mueve en estos servicios”, aseguró.
Martín Llaryora y el bono a jubilados
Casi en simultáneo, el Gobierno provincial avanzó con el cronograma de pago del bono de 100.000 pesos para jubilados, completando el aumento anunciado a fines de julio. Se trata de haberes para beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, descentralizada de Anses y dependiente del aparato provincial.
El incremento, que rondó el 84%, elevó la jubilación mínima cordobesa a 700.000 pesos. De esa manera, la caja cordobesa pasó a pagar el piso más alto de todo el país, dejando en seria evidencia a la falta de respuesta previsional de Nación.
La medida que Llaryora lanzó con un anuncio grabado semanas atrás impactó en la Casa Rosada ya que se trata de uno de los principales reclamos sociales vigentes. Los propios funcionarios del oficialismo nacional, incluso dentro del círculo presidencial, admitieron una fuerte incomodidad con la maniobra de Córdoba en la previa a las elecciones legislativas.
Provincias Unidas
Para Llaryora, acelerar la agenda que incomoda al Gobierno nacional es un factor clave para potenciar la propuesta de Provincias Unidas. De hecho, el gobernador estaría rumbo a concretar la participación electoral de Juan Schiaretti para poder garantizar al espacio un aporte sustancial de legisladores en el Congreso por parte de Córdoba.
El proyecto, compartido con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), pretende llegar al 2027 con una construcción sólida para presentar una alternativa presidencial a los extremos que vienen alternando el poder desde 2015.
Más noticias en Urgente24:
Las universidades vuelven a expresar descontento contra Javier Milei
'Incivilidad': Claves de la comunicación de Javier Milei contra sus adversarios
Perfil publicó adelanto de una investigación que vincula a Leonardo Scatturice y Daniel Hadad
En los canales de noticias, pierden las señales que se polarizan demasiado las 24 horas