Martín Menem tendría un romance con una modelo que fue pareja de Sebastián Ortega

image Yanina Latorre desmintió el romance con Menem y aseguró que Ivana está conociendo a un famoso que no es político.

Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió oficialmente el romance, Ivana aportó su propia ironía desde Instagram, publicando un video en el que unos nenes le preguntan si fue novia de Sebastián Yatra, junto a la frase: "Por si me quieren inventar un novio más". Una respuesta que parece marcar el cansancio que tiene con los rumores que la involucran.

El vínculo entre política y farándula nunca fue sencillo en Argentina y esta historia, con sus idas y vueltas, pone otra vez sobre la mesa cómo esos mundos se entrecruzan en un país donde todo se vuelve noticia y los límites entre lo público y privado se vuelven borrosos. El tiempo dirá si este vínculo se confirma o queda en anécdota.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

El Ejército Argentino busca camionetas todo terreno: Qué marca quiere

Tras luz verde de YPF, volverá a operar histórica refinería del país

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir