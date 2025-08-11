Martín Menem volvió a ser noticia, pero no por el escándalo de los contratos entre una empresa de su familia y el Estado, sino por un romance que empieza a sonar fuerte. Según se rumorea, el presidente de la Cámara de Diputados estaría conociendo a una mujer ligada al mundo de la moda y la televisión.
VERSIONES CRUZADAS
Martín Menem tendría un romance con una modelo que fue pareja de Sebastián Ortega
Según se comenta, Martín Menem y una reconocida modelo vinculada al mundo de la TV se estarían conociendo. El rumor ya generó revuelo pero sin confirmaciones.
Quién es la modelo que empezó a sonar junto a Martín Menem
La mujer en cuestión es Ivana Figueiras, empresaria y modelo, conocida hasta ahora por su discreción y su vínculo pasado con Sebastián Ortega, productor de Underground. Ivana es hija de un importante empresario, dueño de Laboratorios Richmond, y a pesar de estar siempre fuera del foco mediático, su vida personal fue noticia en 2012 cuando se confirmó que estaba embarazada de Ortega. La noticia fue un cimbronazo, especialmente después de que Sebastián reconociera públicamente la felicidad: "Voy a ser papá, tengo mucha emoción", dijo en ese momento.
Sin embargo, la alegría se vio opacada poco después con la triste noticia que difundió Sebastián Tempone, productor y cronista, quien confirmó que Ivana había perdido el embarazo, aunque no se supieron más detalles sobre lo ocurrido. La pareja había iniciado su relación a fines de 2011, luego de la separación de Ortega con Guillermina Valdés, que estuvo con Marcelo Tinelli hasta 2022.
Volviendo al presente, el rumor de la relación entre Menem e Ivana empezó a correr fuerte cuando Jorge Rial, en el programa Revueltos (Carnaval Stream, junto a Viviana Canosa), soltó: “A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha”, refiriéndose a Menem. Y agregó que "se conocieron, se gustaron y están conociéndose, vamos a decirlo de alguna manera". Canosa, por su parte, apuntó: "Cómo le gusta al político vincularse con la gente de la farándula" y destacó que Ivana "tiene un perfil bajísimo, no es de esas modelos que salen en todas las tapas de revistas".
Viviana Canosa y Yanina Latorre se agarraron por esta mujer
Como si fuera poco, en medio del revuelo, Yanina Latorre salió a cruzar a Canosa con firmeza. Desde Miami, Latorre aseguró que "Ivana no está con ningún político" y aclaró que la modelo está en una etapa de "nos estamos conociendo" con un famoso, pero que "no es político".
Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió oficialmente el romance, Ivana aportó su propia ironía desde Instagram, publicando un video en el que unos nenes le preguntan si fue novia de Sebastián Yatra, junto a la frase: "Por si me quieren inventar un novio más". Una respuesta que parece marcar el cansancio que tiene con los rumores que la involucran.
El vínculo entre política y farándula nunca fue sencillo en Argentina y esta historia, con sus idas y vueltas, pone otra vez sobre la mesa cómo esos mundos se entrecruzan en un país donde todo se vuelve noticia y los límites entre lo público y privado se vuelven borrosos. El tiempo dirá si este vínculo se confirma o queda en anécdota.
