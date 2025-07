Tech Security SRL / Martín Menem: ¿Cuántos casos similares se han registrado?

Como presidente de la Nación, el hoy titular del PRO nunca cuestionó un régimen de exención impositiva que beneficia cada año a su ex socio y le hace perder al erario público cerca de US$ 1.000 millones cada año.

Según declaró el propio ex presidente de la Nación, él vendió las acciones de la compañía a pesar de que posee una facturación anual impresionante: cerca de US$ 2.500 millones. Son socios de marcas internacionales como Sansung, Toyota, Ford, Fiat, General Motors, Mercedes Benz y Volkswagen. Según declaró el propio ex presidente de la Nación, él vendió las acciones de la compañía a pesar de que posee una facturación anual impresionante: cerca de US$ 2.500 millones. Son socios de marcas internacionales como Sansung, Toyota, Ford, Fiat, General Motors, Mercedes Benz y Volkswagen.

Mirgor fabrica celulares, televisores y monitores y, actualmente, hasta partes para aeronaves.

Se encuentra entre las 100 empresas argentinas de mayor exportación y brinda empleo a más de 3000 personas.

¿Mauricio no la vio? “Te la perdiste, campeón” diría su ex subalterno y hoy ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

image Mauricio Macri y Nicolás Caputo

3-Juan José Aranguren fue juez y parte

El ex Secretario de Energía de la Nación mantenía sus acciones en la petrolera Shell, a pesar del conflicto de intereses, pero debió enajenarlas.

Tenía en sus filas a un verdadero “dream team” de CEOs que venían de gestionar petroleras privadas.

Pablo Popik, subsecretario de Refinación y Comercialización, era un ex Axion.

Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables, tuvo un paso como jefe de Energías Alternativas para Pan American Energy.

José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos, había sido más de 10 años vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy.

Finalmente, el secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo, era ex CEO y presidente de Esso Standard, subsidiaria de Exxon Mobil.

Los funcionarios que a nivel privado debían rendir cuentas a síndicos, directorio y accionistas, se dieron cuenta que en el Estado los controles son mucho más laxos y que las oficinas de revisión no están encabezadas por funcionarios precisamente curiosos. Los funcionarios que a nivel privado debían rendir cuentas a síndicos, directorio y accionistas, se dieron cuenta que en el Estado los controles son mucho más laxos y que las oficinas de revisión no están encabezadas por funcionarios precisamente curiosos.

image Juan José Aranguren, ex secretario de Energía

4-Los Kirchner fueron socios en fideicomisos con Lázaro Báez.

A pesar de ello, como funcionarios públicos nacionales Néstor y Cristina le adjudicaron a las empresas del ex empleado del Banco de Santa Cruz costosas obras públicas.

El ex Presidente reconoció en 2007 que ambos integraron un fideicomiso para construir viviendas en Río Gallegos.

Los Kirchner aportaban los terrenos en la capital provincial y, luego, el ex empleado del Banco de Santa Cruz construía dúplex en la gélida geografía austral.

image

5-Rogelio Frigerio investigado por la Oficina Anticorrupción

El actual gobernador de Entre Ríos debió dar explicaciones judiciales por ser socio de la empresa “Economía y Regiones”.

El ex ministro del ex presidente Mauricio Macri informó formalmente que había vendido su participación accionaria en dicha consultora.

Según consta en la propia página de E&R, son especialistas en gestión pública de los Estados sub nacionales y desarrollo regional.

image Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

6-Alberto Abad, investigado por el caso "Molinos Rio de la Plata SA"

El ex titular de AFIP fue auscultado en la justicia por ser accionista de una de las principales empresas alimenticias de la Argentina,

Molinos Rio de la Plata mantenía fuerte deuda impositiva con el Estado y terminó acusada en 2015 por evasión fiscal de varios millones de dólares en concepto de pagos atrasados del Impuesto a las Ganancias. Molinos Rio de la Plata mantenía fuerte deuda impositiva con el Estado y terminó acusada en 2015 por evasión fiscal de varios millones de dólares en concepto de pagos atrasados del Impuesto a las Ganancias.

La deuda reclamada por el organismo estatal se centraba en dos períodos en los que Abad era el titular de la AFIP.

image Alberto Abad, ex titular de la AFIP

7-¿Angelo Calcaterra se desprendió de IECSA SA?

El primo de Mauricio Macri dice haber vendido una de las mayores proveedoras del Estado en materia de obras y servicios.

La firma fue, hasta 2007 de Franco Macri. Ese año, el ex presidente de Boca Juniors asumió como Jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Angelo, en la "causa cuadernos", admitió haber pagado a políticos pero sostuvo que no fueron coimas sino "aportes para las campañas partidarias".

Marcelo Mindlin (accionista mayoritario de Edenor y Pampa Energía) le habrìa compró IECSA S.A. a Calcaterra para evitar suspicacias sobre el accionar de la firma constructora durante un gobierno del PRO. Marcelo Mindlin (accionista mayoritario de Edenor y Pampa Energía) le habrìa compró IECSA S.A. a Calcaterra para evitar suspicacias sobre el accionar de la firma constructora durante un gobierno del PRO.

image

8-Valenzuela hizo contratar a la empresa donde trabaja su hijo

El Intendente de Tres de Febrero y posible candidato testimonial en septiembre, le adjudicó durante al menos un año compras por decenas de miles de dólares a la empresa donde trabaja su hijo: BigTree Studio SRL.

Distintos informes periodísticos involucraron directamente al municipio y a la Casa Rosada en una larga y jugosa trama de licitaciones familiares, contrataciones preferenciales y operaciones.

En 2024, el municipio del conurbano le adjudicó al menos $ 261 millones a la compañía BigTree Studio SRL, donde trabaja el joven Lucio Valenzuela. Poco después del salto del jefe comunal desde el PRO a La Libertad Avanza, la empresa de Lucio celebró un contrato extraordinario con nada menos que el Estado Nacional. En 2024, el municipio del conurbano le adjudicó al menos $ 261 millones a la compañía BigTree Studio SRL, donde trabaja el joven Lucio Valenzuela. Poco después del salto del jefe comunal desde el PRO a La Libertad Avanza, la empresa de Lucio celebró un contrato extraordinario con nada menos que el Estado Nacional.

A través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Milei le pagó la cifra de US$ 252.000 a BigTree Studio para una operación de desarrollo de software.

image Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

9-El “Gordo Dan”, parte de la casta

Uno de los jefes del ejército de trolls que trabajan para el gobierno libertario tiene un socio que se benefició con millonarios contratos con distintas provincias.

Daniel Parisini es una de las figuras más activas del ecosistema de LLA en redes sociales.

En el plano financiero, es socio del 30% de la sociedad Carajo S.A. que opera un canal de streaming del mismo nombre.

Detrás del crecimiento de Carajo S.A se encuentra Augusto Marini, empresario y CEO de Cale Group quien en la provincia de Misiones mantienen vínculos con Ramiro Rovira, hijo del histórico dirigente Carlos Rovira, quien administra contratos millonarios de publicidad y propaganda con el Estado provincial. Detrás del crecimiento de Carajo S.A se encuentra Augusto Marini, empresario y CEO de Cale Group quien en la provincia de Misiones mantienen vínculos con Ramiro Rovira, hijo del histórico dirigente Carlos Rovira, quien administra contratos millonarios de publicidad y propaganda con el Estado provincial.

image Daniel Parissini, Carajo

10-Manuel Adorni contrató a Gustavo Ferrari

El vocero hizo que se le pagaran $ 528 millones a la empresa de un ex ministro de María Eugenia Vidal para actos de lujo.

La costosa licitación para eventos del vocero en plena campaña fue encargada a la compañía de Gustavo Ferrari, polémico ex funcionario del PRO en la Provincia de Buenos Aires.

El catering de primera clase servidos en carpas climatizadas, con baños químicos Premium, asistentes, mozos, televisores, parlantes, luces, escenario, micrófonos y aires acondicionados. se daban de bruces con el discurso de "no hay plata". El catering de primera clase servidos en carpas climatizadas, con baños químicos Premium, asistentes, mozos, televisores, parlantes, luces, escenario, micrófonos y aires acondicionados. se daban de bruces con el discurso de "no hay plata".

Prodevent S.R.L se llama la empresa ligada al ex ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari.

El ex funcionario la fundó en 2009 acompañado por Florencia Noemí Maidana, con quien se casaría en 2012.