Se suman sospechas sobre Martín Menem y ya preparan denuncia penal

Son accionistas de Tech Security Adrián y Fernándo Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Es un parentezco de segundo grado. Pero también son primos de Eduardo 'Lule' Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei. Ese es un parentezco del cuarto grado.

Jove cita el mencionado decreto para indicar que "cuando de la Declaración Jurada formulada surgiere la existencia de alguno de los vínculos", hay que dar intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Sindicatura General de la Nación en un plazo de 3 días de presentada; y que en caso de omitir la documentación se considerará causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, mientras que la falsedad en la información consignada será considerada falta de máxima gravedad.

El periodista de TN y Blender, por otra parte, consigna que en el Banco Nación "se habló darle curso a la OA, a partir de ahora, para identificar si se puede avanzar o no con la adjudicación".

Y luego conjetura: "O las autoridades de la banca estatal no estaban al tanto de las presentaciones correspondientes o no se hicieron. Eso último sería un problema mucho más sensible".

"En resumen: de no haberse presentado la declaración jurada, hay delito. De haber falseado la declaración jurada al no declarar el parentesco explicado, hay delito. En caso de no haber recibido la autorización correspondiente de la OA, hay delito. En todos los casos, desde ya, la contratación debe suspenderse", concluye Jove.

Denuncia penal

La presunta irregularidad será motivo de una denuncia penal. Diputados de Unión por la Patria harán la presentación en los tribunales de Comodoro Py. Así lo adelantó Carlos Castagneto, quien sostuvo que “hay una incompatibilidad absoluta que la familia Menem pueda dar un servicio de seguridad en el Banco Nación” y afirmo que “hay un conflicto de intereses”.

“Es un escándalo más de los tantos que vemos en este Gobierno”, aseguró Castagneto en diálogo con la 750 y calificó la situación como “muy triste”.

El caso Osprera

A la polémica de Tech Security se sumó otra que también pone a Martín Menen en el ojo de la tormenta.

Reveló lanación.como que un socio del titular de la Cámara Baja en el rubro de los suplememtos dietarios obtuvo un contrato para brindar soluciones informáticas en Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está intervenida por el Poder Ejecutivo desde agosto de 2024.

La empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, fue contratada por los interventores designados por el Gobierno en Osprera para realizar distintos trabajos en los sistemas informáticos en la obra social, la segunda más grande del país.

Aguirre es socio de Menem en la empresa TR Nutrition. En su última declaración jurada patrimonial, el titular de Diputados declaró ser el dueño del 50% de las acciones de esa firma, que fue constituida en 2019 y se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.

De acuerdo a la misma publicación, HTECH Innovation se creó en abril de 2024, 4 meses después de la llegada de los libertarios al poder. Los registros públicos indican que la compañía se dedica a “prestar servicios de procesamiento electrónico de datos, análisis, diseño y desarrollo e implantación de sistemas y software”.

Meses después de su constitución, Htech Innovation fue contratada por la primera interventora de Osprera dispuesta por el gobierno de Javier Milei, Virginia Montero, para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas de la obra social.

Actualmente, según fuentes oficiales citadas por lanación.com, Htech Innovation sigue contratada para trabajos de migración y modernización del sistema de gestión médico de la obra social y realiza tareas para disponer de un chatbot para la atención de pacientes.

De acuerdo a facturas que verificadas por ese mismo medio, ya en noviembre de 2024 Htech Innovation recibió dos pagos de Osprera por $40.251.879 y por $7.733.119 y actualmente mantiene un contrato de unos $16 millones mensuales.

