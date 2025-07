Escándalo: Renunció el concejal de LLA que pedía sexo por dinero

La filtración generó un fuerte cimbronazo político en el Concejo Deliberante y en el espacio de La Libertad Avanza en Salta, que en las últimas horas emitió un comunicado, luego de que López presentara su renuncia.

Escándalo en Salta: López renunció, Gordo Dan pidió "disculpas" y LLA emitió comunicado

López argumentó que su decisión de renunciar responde a “un profundo sentido de responsabilidad institucional ” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

“ No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, agregó el ex funcionario público quien, luego de este hecho cerró su cuenta de Instagram.

Él debía asumir su segundo mandato como concejal en diciembre de este año tras haber sido reelecto en las elecciones legislativas provinciales de mayo, pero su renuncia fue aceptada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.

López, maestro de profesión, inició su militancia política en el PRO y se incorporó a las fuerzas libertarias a comienzos del año pasado. En diciembre de 2021 se había convertido en el concejal más joven de la historia de Salta, al asumir su primer mandato con 22 años.

Por su parte, LLA emitió un comunicado en el que sostuvo que “ no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores ”.

"Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que se presten a suspicacia alguna", añade el texto oficial.

López, más complicado: Denuncia penal por violencia sexual, física y económica

Como si fuera poco, ahora se conocieron fragmentos de la denuncia penal que la mujer había presentado contra López por violencia sexual, física y económica.

Publicó El Tribuno de Salta:

En el extenso escrito que fue presentado en la Justicia, la denunciante relató cómo fue captada en el espacio político cuando recién comenzaba a participar, y cómo el vínculo con López, en ese entonces (2019) presidente de la juventud partidaria del PRO, derivó en una relación de pareja marcada por el aislamiento, los celos, la manipulación y, con el tiempo, la violencia en todas sus formas.

Según consta en la denuncia, el concejal la golpeó, la controló económicamente, la menospreció públicamente y, en dos oportunidades, la obligó a mantener relaciones sexuales con terceros, a lo que ella accedió 'por miedo y presión'. 'La violencia sexual sufrida que hoy dimensiono es una marca psicológica que me cuesta superar', escribió con crudeza.

En un fragmento del documento judicial, la mujer narra un episodio ocurrido en Brasil, cuando López le dijo que debía tener sexo con él 'seguido' para pagarle lo que había gastado en el viaje. 'Un día me propuso hacer un trío o swinger. Me negué. Insistió tanto que me dijo que no lo amaba si no lo complacía. Lo hice por él, no por mí. Estaba incómoda, me dolía. Pablo creyó que lo disfrutaba, pero no. Solo quería complacerlo', expresó.

Otro hecho relatado tuvo lugar en Misiones, durante otro viaje político. Allí, la joven fue coaccionada para mantener relaciones con una persona de origen brasilero mientras López observaba y presuntamente grababa la escena sin su consentimiento.

Además de los abusos sexuales, la víctima detalló golpes físicos, como uno ocurrido en una vivienda de Barrio El Paraíso, donde el concejal la habría agarrado del cabello, arrastrado por la casa y golpeado contra la pared, rompiéndole un buzo mientras ella intentaba escapar. También relató otra agresión en Villa Palacios, en plena vía pública, presenciada por vecinos que la asistieron.

En el plano económico, denunció que López ejercía violencia patrimonial, exigiéndole parte de su sueldo como asesora política en el Concejo Deliberante, y que incluso la obligó a compartir el salario con un compañero del edil. 'La violencia económica y la coactividad de su comportamiento hacia mí por las exigencias dinerarias indebidas fue una constante', señaló, adjuntando pruebas de transferencias a su cuenta bancaria.

También se refirió al constante hostigamiento, desvalorización y manipulación emocional que sufrió durante la relación, incluso después de la separación, cuando López llegó a decirle: 'Yo tengo poder, voy a inventar, voy a arruinarte la carrera política'.

--------------

