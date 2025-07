"Se fumaron 1 año de Vaca Muerta en Miami, así no hay tipo de cambio de equilibrio a ninguna tasa"

Para llegar a ese cálculo, el economista mencionó: “En abril todavía había una mezcla de regímenes cambiarios. El viejo con el nuevo. Mayo es dato del Banco Central y junio es un estimado que no le podemos errar, entre los tres meses hay US$ 10.000 millones de dólares de personas humanas y todo el superávit de comercio energético del año es US$ 12.000 millones".