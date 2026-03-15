López Anadón: "Argentina empieza a ser confiable pero Vaca Muerta necesita un proyecto de exportación"

¿Y qué pasaría con el gas?

Con respecto al gas, la Argentina, después de los pasos que se han dado últimamente al permitirse exportaciones de largo plazo, se ha trabajado mucho para que estos permisos sean sólidos y sean respetados a futuro.

La Argentina con esto empieza a ser un exportador confiable de petróleo y de gas, y si sumamos al hecho de que nuestro país está ubicado geográficamente en una zona fuera de conflicto, todo ello hace que seamos vistos ahora con mejores ojos, porque nuestra producción no se vería afectada por guerras o paros que ocurren en la zona de Medio Oriente. Eso nos permitirá pasar a ser un proveedor interesante, tanto para Europa como para Asia Pacífico y para China. La Argentina con esto empieza a ser un exportador confiable de petróleo y de gas, y si sumamos al hecho de que nuestro país está ubicado geográficamente en una zona fuera de conflicto, todo ello hace que seamos vistos ahora con mejores ojos, porque nuestra producción no se vería afectada por guerras o paros que ocurren en la zona de Medio Oriente. Eso nos permitirá pasar a ser un proveedor interesante, tanto para Europa como para Asia Pacífico y para China.

Los desafíos de Vaca Muerta

¿Cuál es el objetivo de producción de barriles diarios para este año?

Hoy se están produciendo más de 850.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo para 2026 debería ser superar esa cifra y pasar el millón de barriles, porque el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) hacia finales de este año deberá tener unos 190.000 barriles diarios más de capacidad en la primera etapa del VMOS, puesto que los productores tienen el compromiso de cargar petróleo en ese ducto, de lo contrario deberán pagar igual el transporte, aun si no cargan.

Así que todos los productores que integran el VMOS han anunciado planes para aumentar su producción durante 2026 para llegar a los 165.000 barriles diarios cada uno, de manera que confío en que vamos a estar en el millón de barriles por día a finales de año.

¿Cuáles son los desafíos de Vaca Muerta?

Uno de los problemas que hoy tiene la Argentina es que ya ha superado con su producción el consumo interno tanto del gas como de petróleo, entonces ahora lo que le toca hacer es un proyecto de exportación de gas y de petróleo -e incluso de separación de líquidos-, para después exportarlos. Uno de los problemas que hoy tiene la Argentina es que ya ha superado con su producción el consumo interno tanto del gas como de petróleo, entonces ahora lo que le toca hacer es un proyecto de exportación de gas y de petróleo -e incluso de separación de líquidos-, para después exportarlos.

Otro tema que preocupa obviamente es el de los Recursos Humanos en toda la industria, porque la actividad va a seguir creciendo y para todos los planes que se están anunciando se van a requerir cada vez más técnicos y profesionales que deben estar formándose hoy.

En la Cuenca Neuquina (y no sólo allí) se están llevando adelante muchas iniciativas, se está trabajando mucho con los colegios técnicos de la zona de Neuquén y de Río Negro para orientar los chicos que elijan estudiar carreras afines a los hidrocarburos.

image Ernesto López Anadón, presidente de IAPG.

En breve se estará inaugurando el Instituto Vaca Muerta, de YPF; que también entiende a la formación semi-terciaria para trabajar en la industria gas y el petróleo. El IAPG también una tecnicatura bastante exitosa que está formando a gente de manera virtual desde Comodoro Rivadavia (Chubut) a todo el país, así que se está trabajando mucho. Esto es importante, ya que hay mucha demanda de personal y no hay abundancia, de manera que la industria está trabajando firme para formarlo.

El conflicto en Oriente Medio hace que se estime en mayor medida la producción en otras zonas, desde donde se pueda garantizar la entrega del crudo a todo el mundo, uno de esos lugares es Vaca Muerta, donde se produce petróleo shale (o hidrocarburos no convencionales).

Argentina aplicará la suba de retenciones a la exportación de petróleo convencional, que no es el producido en Vaca Muerta, establecido en el decreto 59/2026, que se publicase el 28/01 pasado. Allí se estipula que ante un precio internacional de Brent igual o superior a US$80, se cobra una alícuota de 8%.

Más noticias en Urgente24

Preocupación en River Plate por lo que afirman sobre Kendry Páez

La rompió en Champions League y hay un plan para que llegue a River: "A los 32"

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

Finalissima 2026: Fuego cruzado entre Argentina y España lleva a un desenlace bochornoso

1 de cada 4 viajes de Milei al exterior (hizo 35) fue para actos partidarios o premios personales