Por el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad en los precios del petróleo, Vaca Muerta aparece como un oasis de producción sin riesgos geopolíticos en la zona. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, analiza cómo la situación del Estrecho de Ormuz afecta a la cuenca neuquina y los desafíos para Argentina.
VACA MUERTA
López Anadón: "Argentina empieza a ser confiable pero Vaca Muerta necesita un proyecto de exportación"
El presidente de IAPG analiza el impacto del conflicto en Ormuz, mientras espera que Vaca Muerta produzca un millón de barriles diarios de petróleo este año.
El precio del Brent es ahora US$103. ¿Cree que el aumento del precio del petróleo continuará?
No se sabe cuánto será el aumento del precio del petróleo en Medio Oriente, va a depender de la duración del conflicto y de cómo se ajuste la demanda. Si falta petróleo, los ajustes serán obviamente bajando el consumo de petróleo y de gas, reemplazándolos probablemente en algunos países con carbón, lleva su tiempo pero se hará. Seguramente el transporte privado y público van a reducir su frecuencia ante la escasez de combustibles, y poco a poco se irá nivelando.
Ahora bien, si el conflicto termina pronto y no quedan secuelas en el Golfo Pérsico, se supone que en dos o tres o cuatro meses la producción se retomará y eso dará alivio a los mercados, puesto que permitirá que entre el petróleo ruso y las reservas estratégicas se pueda mantener esta demanda para que no necesariamente tenga que caer, y así dar tiempo a los productores del Golfo Pérsico para restablecer su producción.
¿Cómo afecta el conflicto a la producción en Vaca Muerta?
Este conflicto no afecta la producción de Vaca Muerta porque los planes ya están hechos y presupuestados. Esos planes se armaron con un crudo que se esperaba que estuviese fluctuando entre los US$55 y los US$60 dólares por barril. El salir a exportar a precios más altos obviamente favorece al país porque va a tener más ingresos que lo que se esperaba, pero no va a afectar los planes.
Un tema que hay que mirar a más a futuro con detenimiento son las tasas de interés y el acceso al crédito, en función de cómo quede la economía mundial con el tema de la inflación que van a generar el precio del crudo y la consecuente alza de las tasas de interés de las entidades financieras y de los bancos centrales en los países. Pero hay que esperar. La verdad es que nadie sabe cómo sigue esto pero mientras la industria trabaja a toda velocidad y llevará a cabo sus planes, porque ya los tiene agendados y presupuestados.
¿Y qué pasaría con el gas?
Con respecto al gas, la Argentina, después de los pasos que se han dado últimamente al permitirse exportaciones de largo plazo, se ha trabajado mucho para que estos permisos sean sólidos y sean respetados a futuro.
Los desafíos de Vaca Muerta
¿Cuál es el objetivo de producción de barriles diarios para este año?
Hoy se están produciendo más de 850.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo para 2026 debería ser superar esa cifra y pasar el millón de barriles, porque el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) hacia finales de este año deberá tener unos 190.000 barriles diarios más de capacidad en la primera etapa del VMOS, puesto que los productores tienen el compromiso de cargar petróleo en ese ducto, de lo contrario deberán pagar igual el transporte, aun si no cargan.
Así que todos los productores que integran el VMOS han anunciado planes para aumentar su producción durante 2026 para llegar a los 165.000 barriles diarios cada uno, de manera que confío en que vamos a estar en el millón de barriles por día a finales de año.
¿Cuáles son los desafíos de Vaca Muerta?
Otro tema que preocupa obviamente es el de los Recursos Humanos en toda la industria, porque la actividad va a seguir creciendo y para todos los planes que se están anunciando se van a requerir cada vez más técnicos y profesionales que deben estar formándose hoy.
En la Cuenca Neuquina (y no sólo allí) se están llevando adelante muchas iniciativas, se está trabajando mucho con los colegios técnicos de la zona de Neuquén y de Río Negro para orientar los chicos que elijan estudiar carreras afines a los hidrocarburos.
En breve se estará inaugurando el Instituto Vaca Muerta, de YPF; que también entiende a la formación semi-terciaria para trabajar en la industria gas y el petróleo. El IAPG también una tecnicatura bastante exitosa que está formando a gente de manera virtual desde Comodoro Rivadavia (Chubut) a todo el país, así que se está trabajando mucho. Esto es importante, ya que hay mucha demanda de personal y no hay abundancia, de manera que la industria está trabajando firme para formarlo.
El conflicto en Oriente Medio hace que se estime en mayor medida la producción en otras zonas, desde donde se pueda garantizar la entrega del crudo a todo el mundo, uno de esos lugares es Vaca Muerta, donde se produce petróleo shale (o hidrocarburos no convencionales).
Argentina aplicará la suba de retenciones a la exportación de petróleo convencional, que no es el producido en Vaca Muerta, establecido en el decreto 59/2026, que se publicase el 28/01 pasado. Allí se estipula que ante un precio internacional de Brent igual o superior a US$80, se cobra una alícuota de 8%.
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