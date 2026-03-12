La rompió en Champions League y hay un plan para que llegue a River: "A los 32"

Este martes se vivió una nueva jornada sensacional de Champions League donde uno de los equipos que logró una victoria importante fue Real Madrid, quien venció a Manchester City por 3-0. Dentro de este partido hubo una figura excluyente con quien los hinchas de River sueñan que vista la camiseta de La Banda en no mucho tiempo.
La gran figura de la victoria de Real Madrid fue Federico Valveder, quien se despachó con nada menos que un triplete teniendo una de las mejores actuaciones de su carrera. El capitán Merengue maravilló a propios y extraños y en la Argentina los hinchas de River volvieron tendencia a Pajarito pidiendo su llegada en el futuro.
No es un pedido para nada antojadizo. Hace ya bastante tiempo surgieron fotografías de Valverde en su adolescencia vistiendo la camiseta de River, lo que de mínima indica una simpatía por el conjunto Millonario. Por si fuera poco, Pajarito está en pareja con la periodista argentina Mina Bonino, quien es confesa hincha del club de Núñez y quien ya indicó que está haciendo mucha fuerza para que su marido se ponga la camiseta de La Banda.
Valverde, el sueño de River
“No me manijeen más con mi marido a River. Si ustedes sueñan, imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación en el Monu con el Beni y Bauti (sus hijos) de la mano, él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho”, comentó Mina Bonino tiempo atrás en su cuenta de X e incluso ideó un plan sabiendo que Valverde surgió en Peñarol y tiene el deseo de volver al Carbonero.
“Mi plan ideal es a los 32 River, luego pasamos por Peñarol un añito y vuelve al Madrid y se retira ganando la Champions número 23 y todos felices. Así no se enoja nadie”, expresó la periodista, tratando de acomodar todo para que finalmente Valverde pueda ponerse la camiseta del Millonario en un futuro no muy lejano y estando todavía vigente.
Por su parte Valverde también dijo lo suyo. “¿Peñarol o River? Yo soy hincha de Peñarol. Se me hace difícil en casa porque la patrona es muy dura y muy crítica”, comentó entre críticas. Pajarito cumplirá 28 años en julio, por lo que siguiendo el plan de Mina Bonino podría darse su llegada a River dentro de 4 o 5 años, o al menos eso es lo que sueñan la periodista y todos los hinchas del Millonario.
