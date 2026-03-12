La rompió en Champions League y hay un plan para que llegue a River: "A los 32"

No es un pedido para nada antojadizo. Hace ya bastante tiempo surgieron fotografías de Valverde en su adolescencia vistiendo la camiseta de River, lo que de mínima indica una simpatía por el conjunto Millonario. Por si fuera poco, Pajarito está en pareja con la periodista argentina Mina Bonino, quien es confesa hincha del club de Núñez y quien ya indicó que está haciendo mucha fuerza para que su marido se ponga la camiseta de La Banda.