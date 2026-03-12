Video filtrado y máxima tensión: El Gobierno busca quién impulsó el escrache de Adorni

“Manejan los servicios y todos los espacios que deben estar encima de estas cosas. Fue un vuelto o mala praxis”, deslizaron desde ese sector.

Sin embargo, los dirigentes cercanos a Caputo rechazan esas acusaciones y aseguran que tampoco sabían de la existencia del video antes de que se difundiera públicamente.

Según esa versión, la filtración los tomó por sorpresa y niegan haber tenido cualquier participación en la difusión del material.

La pista de la seguridad aeroportuaria y el video que expone a Adorni

Dentro del Gobierno comenzaron a analizar otras hipótesis sobre el origen del video. Una de las líneas de investigación apunta al aeropuerto de San Fernando, desde donde habría partido el avión privado que trasladó a Adorni.

En ese contexto, algunos funcionarios señalaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que tiene jurisdicción en esa terminal aérea.

En el oficialismo sostienen que dentro de la estructura de la PSA aún permanecen funcionarios que formaron parte de gestiones anteriores, vinculados al exdirector del organismo José Glinski.

Bajo esa hipótesis, en el Ejecutivo analizan qué personal pudo haber tenido acceso a las imágenes y quién habría distribuido el material.

“Hay que intervenir fuerte en la fuerza”, señalaron en el Gobierno al referirse a la necesidad de revisar el funcionamiento del área.

Una reunión para rastrear la filtración

En medio de la creciente tensión interna, está prevista una reunión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para analizar lo ocurrido.

El objetivo del encuentro será reconstruir el recorrido del material y determinar cómo el video llegó a circular públicamente.

Según explican en el oficialismo, la intención es revisar qué áreas del sistema de seguridad aeroportuaria pudieron haber tenido acceso a las imágenes.

El viaje que encendió la polémica

La polémica comenzó luego de que distintos medios difundieran documentación sobre un viaje que Adorni realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este.

El funcionario confirmó que estuvo en el balneario uruguayo junto a su familia y acompañado por un periodista cercano. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre el traslado y remarcó que se trató de un asunto privado.

A pesar de esa explicación, la aparición del video que muestra el momento en que aborda el avión privado terminó generando nuevas sospechas dentro del Gobierno y volvió a poner en evidencia las tensiones internas que atraviesan al oficialismo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada intentan reconstruir la ruta de la filtración en medio de un clima político cada vez más atravesado por las disputas de poder dentro del propio espacio libertario.

