Ecogas ganó $12.300 MM pero dejó una señal de alerta

Ecogas Inversiones cerró el cuarto trimestre de 2025 con una ganancia de $12.300 millones, por encima de los $8.400 millones que había obtenido en igual período del año anterior. A simple vista, el número luce sólido y confirma una mejora interanual, pero el detalle del balance muestra que el avance no respondió de manera excluyente a una expansión del resultado operativo.
La comparación contra 2024 estuvo apuntalada por menores pérdidas por resultados financieros y por una reducción en los resultados atribuibles a participaciones no controladoras, dos factores que lograron compensar un desempeño operativo más exigido. E
En empresas reguladas como las distribuidoras de gas, la utilidad neta puede verse favorecida por partidas financieras o contables que alivian el resultado final, pero el mercado suele poner la lupa sobre la evolución del margen y la capacidad de sostener generación operativa en un contexto de costos crecientes.
Ventas en alza por precio
Los ingresos del trimestre treparon 9% interanual y alcanzaron $149.800 millones, apenas por encima de los $149.150 millones que esperaba el mercado. La mejora se explicó por un mayor precio promedio de venta, que permitió compensar el deterioro que se observó en la dinámica de los volúmenes.
Ese fue, de hecho, uno de los datos más sensibles del balance. El volumen total de gas entregado fue de 840 millones de metros cúbicos, lo que implicó una baja de 16% interanual. Dentro de ese desempeño, sobresale la caída de 27% en DGCU2, mientras que DGCE se mantuvo sin cambios frente al mismo trimestre del año previo.
Ecogas logró vender más en pesos porque hubo una mejora en precios, no porque haya distribuido más gas. Ese punto importa porque muestra que el crecimiento de los ingresos tuvo un sostén más nominal que físico, un rasgo que puede volverse más desafiante si los costos siguen corriendo por encima de la recomposición tarifaria o del precio promedio de venta.
El EBITDA sorprendió, pero el margen se comprimió
En materia operativa, el EBITDA llegó a $39.000 millones, por encima de los $34.100 millones que proyectaban los analistas. Esa cifra implicó una sorpresa positiva frente a las estimaciones previas y dio cierto alivio en una comparación que venía exigida.
Sin embargo, el dato de fondo no fue tan favorable y el margen EBITDA cayó a 26%, muy por debajo del 37,1% registrado en el cuarto trimestre de 2024. La compresión fue significativa y respondió a una razón concreta. Los costos operativos crecieron por encima del aumento del precio promedio de venta, de manera que la mejora en ingresos no alcanzó para sostener la rentabilidad relativa del negocio.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del balance. Aunque la compañía logró superar las previsiones del mercado en EBITDA, lo hizo desde un nivel de margen considerablemente más bajo que el de un año atrás.
El balance anual
Los ingresos anuales crecieron 10% interanual y alcanzaron $704.300 millones, mientras que el EBITDA acumulado subió 8% hasta $183.000 millones.
De todos modos, también a nivel anual se observó una leve erosión en la rentabilidad. El margen EBITDA se ubicó en 26%, apenas por debajo del 26,3% registrado en 2024. No se trata de un desplome como el visto en el trimestre, pero sí de una confirmación de que los costos comenzaron a presionar con mayor fuerza sobre la estructura del negocio.
Otro dato relevante del ejercicio fue el avance del CAPEX, que ascendió a $34.300 millones en 2025. Esa cifra representó 4,8% de las ventas consolidadas, contra $22.900 millones y 3,6% sobre ventas en 2024.
Sin deuda, con caja neta y después de un fuerte pago
Uno de los puntos más sólidos del cierre anual volvió a ser la hoja de balance. Al 31 de diciembre de 2025, la empresa no registraba deuda financiera, por lo que terminó el ejercicio con una posición de caja neta de $107.300 millones.
Ese número, sin embargo, fue menor al del año previo y la caja neta se redujo en $42.500 millones, en buena medida como consecuencia de una distribución de dividendos por $155.400 millones. Es decir, no se trató de un deterioro vinculado a endeudamiento o a un descalce financiero, sino del impacto de una política de remuneración al accionista muy significativa.
Más allá de la presión sobre márgenes y de la caída en volúmenes, Ecogas sigue mostrando una estructura financiera muy sana, sin deuda y con liquidez. El desafío hacia adelante pasará menos por la solvencia y más por la capacidad de recomponer márgenes en un negocio donde los costos ya empezaron a correr más rápido que los ingresos operativos.
Por todo esto, la utilidad mejoró, las ventas quedaron en línea, el EBITDA superó lo esperado y la compañía conserva una posición financiera robusta.
