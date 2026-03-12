Alerta por los atrasos en la cuotas de los colegios privados e incertidumbre por decisiones impositivas

"En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas", sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.

Aumento salarial docente y presión sobre las cuotas

El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a aumentos previos otorgados a fines del año pasado.

Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.

"Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar", explicó.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados recibe aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

Las tasas de abandono en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los seis años del nivel primario, son más elevadas en los colegios de gestión privada que en las escuelas públicas. La caída de la natalidad, la disminución de la matrícula en los últimos cuatro años, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que hizo aumentar los porcentajes de morosidad, llevaron al cierre de varias colegios privados.

Cierres de escuelas y caída de matrícula

Por otro lado, en cuanto a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, dijo que se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula (con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años), el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad.

"Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales", explicó.

