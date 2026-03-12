"No buscamos eternizarnos en el poder", dicen en SUTEBA tras el anuncio del docente Roberto Baradel de que no buscará un nuevo período al frente del principal gremio educativo de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 13 mayo de este año.
SUTEBA
Roberto Baradel se va: "No buscamos eternizarnos en el poder", dicen tras casi 20 años en la conducción
Tras casi 20 años al frente de SUTEBA, el principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel dijo que no irá por su reelección este año.
De esta manera, dejará la representación gremial docente tras casi 20 años en el gremio, cuya secretaría general quedará en manos de su adjunta María Laura Torre, quien será la encargada de encabezar la lista oficialista Celeste-Violeta.
La decisión la comunicó a sus compañeros del gremio en las últimas horas y se acordó la sucesión en manos de Torre.
La resolución fue consensuada el lunes en un plenario de la agrupación sindical que conduce. "No todos los sindicatos y sindicalistas son lo mismo. Acá no buscamos eternizarnos en el poder", argumentan en SUTEBA.
"Estuvo muchos años pero se da paso a la continuidad con otra compañera", completan.
Roberto Baradel aseguran que renovarán con gente joven
"Tomó esa decisión personal. La de no presentarse nuevamente. Además se van a renovar varias secretarías con gente joven", aseguró Roberto Baradel, según el sitio 'El Destape'.
Detrás está la búsqueda de lograr un trasvasamiento generacional y darle lugar a nuevos cuadros. En las últimas elecciones, Baradel y su lista Celeste-Violeta arrasaron con el 81,3% de los votos sobre la Multicolor referenciada en Romina del Pla.
La figura de Roberto Baradel
Roberto Baradel inicio su actividad sindical en 1991 en Lanús. Participó de la Carpa Blanca y se mostró cercano a las políticas del kirchnerismo. Más tarde, en 2004, reemplazó al frente del estratégico SUTEBA a Hugo Yasky, hoy líder de la CTA de los Trabajadores.
En el último tiempo se lo vio muy cercano a la gestión de Axel Kicillof, aunque viene de hacerle un paro hace apenas una semana en el marco de las paritarias más tensas desde que el economista y ex ministro de Economía asumió el poder bonaerense.
Baradel fue objeto de múltiples críticas, ataques y cuestionamientos, en especial en los últimos 10 años, cuando fue uno de los referentes del sindicalista que cuestionó primero al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y luego el de Javier Milei.
Se volvió en un blanco reiterado del arco que va del centro a la derecha. El momento más álgidos lo vivió durante la gestión Vidal en la provincia de Buenos Aires. El dirigente planteó incluso ante la justicia provincial que el sindicato de los docentes fue víctima de persecución y espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Él mismo y su familia sufrieron numerosas amenazas.
La transición
"Va a seguir siendo un referente permanente, conectado al sindicato sin un cargo", aseguran.
Es que la salida de Baradel de Suteba no implica un retiro total de la vida gremial. El dirigente mantendrá su actividad en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde actualmente es secretario general adjunto, y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como secretario de Relaciones Internacionales.
En ambas entidades habrá elecciones este año, por lo que Roberto Baradel deberá renovar sus cargos.
Según expresó, su propósito es continuar en la CTA "militando para reunificar a las dos centrales", que hoy tienen como principales dirigentes al diputado Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo 'Cachorro' Godoy (CTA-A).
Y permanecer en CTERA, la confederación de sindicatos de maestros a nivel nacional. "Todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso", dijo al diario 'Clarín' sobre su rol en esa entidad gremial.
Roberto Baradel asumió su primer mandato al frente de la conducción del sindicato en 2009. Y el objetivo este año es revalidar en toda la provincia y ganar las 4 seccionales que quedan en manos de la lista Multicolor, que tiene como principal referente a la diputada Romina Del Plá. Actualmente, estos distritos son Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.
Otras noticias de Urgente24
Afirman que Irán exporta más petróleo, y el barril alcanza los US$100 amenazando hasta a la fábrica de Lego
La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió
Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni
Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este
Resuena el 3%: Con la inflación (Indec febrero) volverían feos recuerdos para el oficialismo