2x2: Dos gremios docentes de CGT confirman paro el 2 de marzo

Los sindicatos encabezados por la Unión Docentes Argentinos y la Confederación de Educadores Argentinos confirmaron que se plegarán a la medida de fuerza anunciada por CTERA. Se trata de sindicatos educativos encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Ambos comparten el espacio dentro de la central gremial. Por un lado, la UDA está liderada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, mientras que la CEA es dirigida por Fabián Felman.
Al parecer, detalla el medio Infobae, la medida de fuerza tendrá alcance nacional y se da luego de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno. Hasta el último viernes, lo que se sabía era que los gremios docentes cegetistas habían advertido que se podía “profundizar el conflicto” si el Ejecutivo no convocaba a paritarias.
Mediante un comunicado, ambos gremios ratificaron la medida de fuerza y aseguraron que se debe al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional.
