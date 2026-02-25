urgente24
2x2: Dos gremios docentes de CGT confirman paro el 2 de marzo

UDA y la Confederación de Educadores Argentinos se plegarán al parate de Ctera; juntos complican el comienzo de clases. Tendrá alcance nacional.

25 de febrero de 2026 - 21:50
El 2 de marzo las aulas quedarán vacías.

Los sindicatos encabezados por la Unión Docentes Argentinos y la Confederación de Educadores Argentinos confirmaron que se plegarán a la medida de fuerza anunciada por CTERA. Se trata de sindicatos educativos encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Ambos comparten el espacio dentro de la central gremial. Por un lado, la UDA está liderada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, mientras que la CEA es dirigida por Fabián Felman.

Al parecer, detalla el medio Infobae, la medida de fuerza tendrá alcance nacional y se da luego de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno. Hasta el último viernes, lo que se sabía era que los gremios docentes cegetistas habían advertido que se podía “profundizar el conflicto” si el Ejecutivo no convocaba a paritarias.

image
Docentes de UDA paran el 2 de marzo

Mediante un comunicado, ambos gremios ratificaron la medida de fuerza y aseguraron que se debe al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional.

En este punto, el secretario Romero afirmó

Los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos Los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos

En esa línea, Felman explicó:

Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales; por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales; por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país

Luego advirtió

Si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse Si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse

Días pasados, los gremios coincidieron en que

La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en la Argentina. La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en la Argentina.

