2x2: Dos gremios docentes de CGT confirman paro el 2 de marzo

En esa línea, Felman explicó:

Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales; por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales; por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país

Luego advirtió

Si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse Si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse

Días pasados, los gremios coincidieron en que

La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en la Argentina. La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en la Argentina.

