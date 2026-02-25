Incertidumbre por el comienzo de clases en una provincia: ¿Arrancan?

"Hoy seguimos viendo cómo compañeras y compañeros pierden parte de su salario por estar enfermos, como si aquí nada hubiera pasado". "Hoy seguimos viendo cómo compañeras y compañeros pierden parte de su salario por estar enfermos, como si aquí nada hubiera pasado".

image Otro gremio que se suma en contra del Gobierno de Santa Fe.

Escala la tensión con Educación

Por su parte, la tensión también escaló al plano político. Delegados denunciaron un deterioro del vínculo con el Ministerio de Educación y sus autoridades, a quienes acusan de difundir datos que, según el sindicato, no coinciden con lo que realmente cobran los docentes.

En relación a la mirada gremial, la circulación de "informaciones y escalas salariales" que no se asemejan con la realidad terminan ocasionando confusión dentro del área educativo y alimenta el enojo social hacia la docencia.

Comparación salarial

Bajo su argumento, Sadop volvió a poner sobre la mesa la comparación con otros sectores del Estado. Mientras el Gobierno de Santa Fe sostiene que la Provincia tiene uno de los mejores docentes del país, Lucero indicó que "el salario de un cargo testigo docente asciende a $1.040.000, cifra que está muy por debajo de otras áreas de la administración pública".

image

Para comparar, mencionó que "el salario del sector policial ronda los $1.400.000" lo que, según planteó, expone una clara diferencia en el reconocimiento salarial entre áreas del Estado provincial.

Clases en medio de la turbulencia

Con ambos sindicatos docentes alineados, el inicio del año lectivo aparece atravesado por un clima de confrontación abierta. Las medidas de fuerza previstas para el primer día hábil del calendario escolar no sólo interpelan la política salarial, sino que operan como señal política hacia la gestión de Pullaro.

Con el rechazo formalizado y la medida de fuerza definida para el lunes 2 de marzo, el conflicto docente suma presión a la negociación paritaria, mientras el gremio anticipa que insistirá con sus reclamos hasta que el gobierno acerque una oferta que considere acorde a la pérdida acumulada y a la situación del sector.

En paralelo, desde la administración provincial remarcaron que las clases arrancarán de todas maneras.

Inicio del ciclo lectivo con fuertes sacudones

El arranque del año escolar no sólo estará marcado por el enfrentamiento entre los gremios docentes y el Gobierno de Santa Fe. Los aumentos no se quedan atrás.

Al respecto, el presidente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, Alejandro Saba, comunicó que "Los ajustes de las cuotas serán los de rutina correlativos con la paritaria. Los valores de la cuota se fijan de acuerdo al salario docente. Por eso, con el último aumento, más allá del rechazo de los gremios, tomando en cuenta los meses de enero, febrero, marzo, más un ajuste del 3% sobre diciembre, el importe la cuota aumentará un 10$ aproximadamente".

Más contenidos en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal