Trump: "Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca"

“También han bajado los intereses de los créditos hipotecarios haciendo más asequible la compra de viviendas”.

“Venezuela es nuestro nuevo amigo y socio. Nos ha dado 80 millones de barriles de crudo. Hemos atrapado a Nicolás Maduro y lo hemos traído a nuestro país para que enfrente a la justicia. Estamos trabajando con el nuevo liderazgo de Delcy Rodríguez. Hoy, hemos elevado la extracción de petróleo en 600.000 barriles por día”. “Venezuela es nuestro nuevo amigo y socio. Nos ha dado 80 millones de barriles de crudo. Hemos atrapado a Nicolás Maduro y lo hemos traído a nuestro país para que enfrente a la justicia. Estamos trabajando con el nuevo liderazgo de Delcy Rodríguez. Hoy, hemos elevado la extracción de petróleo en 600.000 barriles por día”.

“El índice Dow Jones superó los 50.000 puntos, es histórico”.

image Discurso del estado de la Unión: Donald Trump en el Capitolio

El freno de la Corte Suprema a los aranceles

El mandatario de Estados Unidos defendió su política de aranceles frente a un máximo tribunal de justicia que le puso límites.

Hace cuatro días llegó un desafortunado fallo de la Corte Suprema, pero casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que ya hicieron. Pese al dictamen decepcionante. Nos estaban estafando casi todas las naciones, todos lo saben. Ahora, estamos cobrando mucho dinero por el impuesto que les cobramos a los que importan. Los países extranjeros nos ayudarán a reemplazar el impuesto por la renta. Dejaremos de pagarlo a nivel interno. Eso nos sacará de encima buena parte del peso tributario. Hace cuatro días llegó un desafortunado fallo de la Corte Suprema, pero casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que ya hicieron. Pese al dictamen decepcionante. Nos estaban estafando casi todas las naciones, todos lo saben. Ahora, estamos cobrando mucho dinero por el impuesto que les cobramos a los que importan. Los países extranjeros nos ayudarán a reemplazar el impuesto por la renta. Dejaremos de pagarlo a nivel interno. Eso nos sacará de encima buena parte del peso tributario.

"Hoy nuestra frontera está segura. Después de 4 años en que millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras frontera sin autorización ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de Estados Unidos".

"En los últimos 9 meses no hubo ni siquiera un cruce de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Siempre permitiremos ingresar a las personas legales que quiere trabajar para el bien de nuestro país”.

image "Los demócratas estaban destruyendo USA. Los detuvimos justo a tiempo"

Inteligencia artificial y costo de energía

“Muchos estadounidenses están preocupados porque la demanda procedente de los centros de datos pueda subir de modo injusto sus facturas de la luz. Esta noche me complace anunciar que he negociado un nuevo compromiso de protección al consumidor”.

"Las compañías de inteligencia artificial podrían construir sus propias plantas eléctricas como parte de sus factorías, de tal modo que no subirán las facturas de nadie. En muchos casos, los precios de la electricidad bajarán para la comunidad, y bajarán muy sustancialmente”.

image Ivanka y Barron Trump

“Inmigrantes ilegales no deben votar”

Trump apuntó a las elecciones y habló del “engaño en nuestros comicios. Todos los votantes tienen que presentar una identificación, una prueba de ciudadanía. Que no haya más estos votos por correo".

Un recuerdo para Charlie Kirk "Debemos rechazar la violencia política de cualquier tipo" dijo el mandatario al hacer mención al activista conservador asesinado el 10 de septiembre de 2025 después de recibir un disparo mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah

La segunda caravana de inmigrantes entra en México y la primera continúa rumbo Estados Unidos Migrantes rumbo a Estados Unidos

Decenas de demócratas no asistieron al discurso

Muchos congresistas opositores se ausentaron del Capitolio como una forma de boicotear su intervención. Según medios estadounidenses, unos 45 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado faltaron a la cita.

Además, un legislador demócrata fue expulsado del hemiciclo por llevar un cartel donde se leía: “ Los negros no son monos”.

El congresista Al Green, demócrata debió dejar la sala cuando el acto apenas llevaba 15 minutos. Su pancarta hacía referencia a un vídeo que colgó Trump en redes, y que tuvo que retirar, donde se refería al matrimonio presidencial formado por

image

Saludo distante con los supremos

A los 6 magistrados de la Corte que votaron en contra de los aranceles los llamó “idiotas” y “perritos falderos de la izquierda radical”.

En ese grupo están las tres juezas liberales (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson pero ninguna de ellas estuvo presente en el Capitolio).

Trump se paró breve y fríamente ante 4 de los cuatro magistrados presentes.