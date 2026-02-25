“Estamos en una época dorada de Estados Unidos. Todo irá a mejor, mejor, mejor, porque hemos heredado economía en mal estado, fronteras abiertas, desordenadas, guerra y caos en todo el mundo pero nunca volveremos adonde estábamos" se ufanó Donald Trump.
ACEPTACIÓN POPULAR BAJA, AUTOESTIMA ALTA
Trump: "Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca"
El discurso sobre el estado de USA, ahora a cargo de Trump, es una tradición que consiste en escuchar del presidente sus prioridades y la situación nacional.
"La economía hoy es pujante, nuestros enemigos están retrocediendo” sostuvo.
“Bajó el ingreso de fentanilo un 56 % en un año, es un récord. También bajaron los asesinatos, los números homicidios son los menores en 125 años”.
“En pocos meses, el 4 de Julio, se cumplirá el 250 aniversario de nuestra Independencia. Esa fecha va a marcar dos siglos y medio de prosperidad como nunca se habían visto en la historia de la humanidad”.
“También han bajado los intereses de los créditos hipotecarios haciendo más asequible la compra de viviendas”.
“El índice Dow Jones superó los 50.000 puntos, es histórico”.
El freno de la Corte Suprema a los aranceles
El mandatario de Estados Unidos defendió su política de aranceles frente a un máximo tribunal de justicia que le puso límites.
"Hoy nuestra frontera está segura. Después de 4 años en que millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras frontera sin autorización ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de Estados Unidos".
"En los últimos 9 meses no hubo ni siquiera un cruce de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Siempre permitiremos ingresar a las personas legales que quiere trabajar para el bien de nuestro país”.
Inteligencia artificial y costo de energía
“Muchos estadounidenses están preocupados porque la demanda procedente de los centros de datos pueda subir de modo injusto sus facturas de la luz. Esta noche me complace anunciar que he negociado un nuevo compromiso de protección al consumidor”.
"Las compañías de inteligencia artificial podrían construir sus propias plantas eléctricas como parte de sus factorías, de tal modo que no subirán las facturas de nadie. En muchos casos, los precios de la electricidad bajarán para la comunidad, y bajarán muy sustancialmente”.
“Inmigrantes ilegales no deben votar”
Trump apuntó a las elecciones y habló del “engaño en nuestros comicios. Todos los votantes tienen que presentar una identificación, una prueba de ciudadanía. Que no haya más estos votos por correo".
Un recuerdo para Charlie Kirk "Debemos rechazar la violencia política de cualquier tipo" dijo el mandatario al hacer mención al activista conservador asesinado el 10 de septiembre de 2025 después de recibir un disparo mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah
Decenas de demócratas no asistieron al discurso
Muchos congresistas opositores se ausentaron del Capitolio como una forma de boicotear su intervención. Según medios estadounidenses, unos 45 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado faltaron a la cita.
Además, un legislador demócrata fue expulsado del hemiciclo por llevar un cartel donde se leía: “ Los negros no son monos”.
El congresista Al Green, demócrata debió dejar la sala cuando el acto apenas llevaba 15 minutos. Su pancarta hacía referencia a un vídeo que colgó Trump en redes, y que tuvo que retirar, donde se refería al matrimonio presidencial formado por
Saludo distante con los supremos
A los 6 magistrados de la Corte que votaron en contra de los aranceles los llamó “idiotas” y “perritos falderos de la izquierda radical”.
En ese grupo están las tres juezas liberales (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson pero ninguna de ellas estuvo presente en el Capitolio).
Trump se paró breve y fríamente ante 4 de los cuatro magistrados presentes.