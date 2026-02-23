¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

“Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada", lanzó.

De acuerdo con el conductor, hay "rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y el mundo diplomático”, sobre la separación de Letizia y el rey Felipe.

“Letizia (Ortiz) y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, dijo.

No obstante, la princesa de Asturias ya tiene 20 años.

Si bien, se ha rumorado mucho sobre la relación entre Letizia y el rey Felipe, por ahora, no hay información oficial de separación.

Hace pocos días, la pareja real, apareció junta en un acto:

Embed - Los REYES y el HOMENAJE a la CONSTITUCIÓN

Arden las redes por supuesto nuevo romance de Juliana Awada

Como era de esperarse, la información no pasó desapercibida en las redes sociales, donde explotaron comentarios de todo tipo.

Desde personas preguntándose si el Rey Felipe sigue casado, hasta usuarios celebrando y burlándose de Mauricio Macri por el supuesto nuevo romance de Juliana Awada. Otros lo consideraron un disparate.

"Metió alto cambio", "Pero será la amante, si el Rey esta casado. Por Dios! Intrusos que manera de inventar. Ojala y Juliana Awada les meta juicio", "Los hombres te cambian por gatos y las mujeres por un REY. Yo siempre banque a Awada jajsjsjsjjs", fueron algunos de los comentarios en X (anteriormente Twitter)

¿Con quien está saliendo Mauricio Macri?

Por otro lado, Mauricio Macri también ha sido objeto de rumores de romance en los últimos días.

Luego de haber sido vinculado con Guillermina Valdés, y que ella reconociera que el expresidente le escribió, ahora se dice que Macri estaría interesado presuntamente en Natalia Graciano.

En La Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez contó: “Macri parece que agarró la filcar y empezó... primero se le tiró a Guillermina Valdés (...) Hay un patrón, esta mujer es muy bonita”.

Sin embargo, la propia Moria Casán se adelantó: “¿Ella era la mujer de Matías Martin? Ay, pará, pará, qué bol...".

"El ex de ella es Matías Martin, tienen dos hijos. Estamos hablando de Natalia Graciano”, dijo Méndez. "Se conocen de hace mucho tiempo, lo que me contaron. Mauricio Macri está muy interesado en ella".

Más adelante, el periodista contó que le escribió a la modelo, pero que ella no le contestó. "El que calla, otorga", sentenció.

--------

