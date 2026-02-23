urgente24
La risita de Patricia Bullrich ¿admitiendo ardid distractivo?

Patricia Bullrich dijo, risita mediante, que la polémica por las licencias médicas sirvió para "blindar" otros artículos de la reforma laboral.

23 de febrero de 2026 - 14:10
Patricia Bullrich dejó entrever que lo de las licencias médicas fue un ardid para distraer...

Foto: captura de video.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que fue un " error" de "redacción" el artículo 44 de la reforma laboral sobre las licencias médicas pero, con una risita, dejó entrever que fue una maniobra para desviar la atención y aprobar otros puntos polémicos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

En una entrevista con A24 esta mañana, Bullrich aseguró que que dejar caer la polémica cláusula sobre licencias benefició al Gobierno. "Blindó otros cambios otros cambios que estaban tambaleando en Diputados, no hay mal que por bien no venga", dijo, sonriente. Y ejemplificó con el FAL, que "estaba apuntado".

Muchos interpretaron que sus declaraciones dieron a entender que fue una maniobra para que pasaran otros puntos controvertidos de la reforma laboral.

Algunas repercusiones en X:

