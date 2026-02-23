La risita de Patricia Bullrich ¿admitiendo ardid distractivo?

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que fue un " error" de "redacción" el artículo 44 de la reforma laboral sobre las licencias médicas pero, con una risita, dejó entrever que fue una maniobra para desviar la atención y aprobar otros puntos polémicos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).