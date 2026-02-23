El Gobierno busca capitalizar la aprobación en Diputados de la reforma laboral y ya proyecta la próxima etapa de su agenda parlamentaria. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que en la Casa Rosada ya se trabaja en un amplio paquete de iniciativas y adelantó que el Congreso tendrá una actividad intensa durante los próximos meses.
REFORMISTAS
La Casa Rosada va por más: Adorni adelantó que tienen 50 proyectos listos para el Congreso
En Casa Rosada tienen todo listo para empezar a enviar al Congreso una serie de proyectos y avanzar con las reformas que quiere Javier Milei.
“Tenemos en la mesa alrededor de 50 proyectos de ley. Se viene un año movido en el Congreso”, sostuvo el funcionario en una entrevista radial, en la que remarcó que el presidente Javier Milei definirá el orden de prioridades una vez terminado el diseño general del programa legislativo.
La reforma laboral, el eje del plan económico
Para la Casa Rosada, la reforma laboral es la pieza central del esquema económico. El proyecto —que deberá regresar al Senado tras los cambios introducidos en Diputados— es considerado por el oficialismo como un paso necesario para modificar el funcionamiento del mercado de trabajo.
Adorni defendió la iniciativa al afirmar que el sistema vigente desalienta la contratación. “Es una reforma fundamental en una Argentina con 43% de informalidad y sin generación de empleo hace más de una década”, explicó.
En esa línea, planteó que el objetivo es incentivar la creación de puestos de trabajo: “Lo que buscamos es que el empleador pierda el miedo a contratar”.
El funcionario también sostuvo que las normas laborales actuales quedaron desactualizadas frente a los cambios productivos. “El 80% de los trabajos que existían cuando se redactaron las leyes laborales hoy ya no existen”, señaló.
La postura de la Casa Rosada (Y las críticas al sindicalismo)
El jefe de Gabinete cuestionó la postura de la CGT frente al proyecto y minimizó el paro convocado por la central obrera. “Están en contra sin analizar el texto de la ley. Defender salarios bajos y la no generación de empleo es surrealista”, afirmó.
Además calificó la medida de fuerza como un fracaso y apuntó contra la dirigencia gremial. “Hace meses la gente validó al Gobierno en las urnas y aun así convocan a un paro general”, dijo.
El discurso presidencial y la agenda que viene
El oficialismo espera que la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Senado marque el cierre de las sesiones extraordinarias y funcione como antesala del discurso que el presidente Milei dará ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período ordinario.
Adorni confirmó que la presentación será en cadena nacional y que el contenido aún se encuentra en elaboración.
La intención del Ejecutivo es utilizar ese mensaje como lanzamiento de la agenda legislativa para el resto del año.
Otras definiciones de Manuel Adorni
El funcionario también se refirió al cierre de la empresa de neumáticos FATE, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo. Sostuvo que la compañía arrastraba problemas desde hace años y sugirió que la decisión empresarial no fue casual. “Que hayan cerrado justo antes de la reforma es sugestivo”, afirmó.
Por otra parte, se pronunció sobre la relación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aseguró que sus posiciones no forman parte de la estrategia del Ejecutivo: “La vicepresidenta tomó una postura que no coincide con nuestros intereses, pero está bien; ella sabrá qué camino quiere tomar”.
También descartó que el Gobierno esté evaluando candidaturas presidenciales: “El 2027 no forma parte de nuestro debate. El Presidente gobierna en función del mandato actual”.
Con la reforma laboral como punto de partida, el oficialismo busca trasladar la discusión económica al terreno legislativo y avanzar con nuevas reformas durante el año parlamentario que comienza.
