La Casa Rosada va por más: Adorni adelantó que tienen 50 proyectos listos para el Congreso

El funcionario también sostuvo que las normas laborales actuales quedaron desactualizadas frente a los cambios productivos. “El 80% de los trabajos que existían cuando se redactaron las leyes laborales hoy ya no existen”, señaló.

La postura de la Casa Rosada (Y las críticas al sindicalismo)

El jefe de Gabinete cuestionó la postura de la CGT frente al proyecto y minimizó el paro convocado por la central obrera. “Están en contra sin analizar el texto de la ley. Defender salarios bajos y la no generación de empleo es surrealista”, afirmó.

Además calificó la medida de fuerza como un fracaso y apuntó contra la dirigencia gremial. “Hace meses la gente validó al Gobierno en las urnas y aun así convocan a un paro general”, dijo.

El discurso presidencial y la agenda que viene

El oficialismo espera que la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Senado marque el cierre de las sesiones extraordinarias y funcione como antesala del discurso que el presidente Milei dará ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período ordinario.

Adorni confirmó que la presentación será en cadena nacional y que el contenido aún se encuentra en elaboración.

La intención del Ejecutivo es utilizar ese mensaje como lanzamiento de la agenda legislativa para el resto del año.

Otras definiciones de Manuel Adorni

El funcionario también se refirió al cierre de la empresa de neumáticos FATE, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo. Sostuvo que la compañía arrastraba problemas desde hace años y sugirió que la decisión empresarial no fue casual. “Que hayan cerrado justo antes de la reforma es sugestivo”, afirmó.

Por otra parte, se pronunció sobre la relación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aseguró que sus posiciones no forman parte de la estrategia del Ejecutivo: “La vicepresidenta tomó una postura que no coincide con nuestros intereses, pero está bien; ella sabrá qué camino quiere tomar”.

También descartó que el Gobierno esté evaluando candidaturas presidenciales: “El 2027 no forma parte de nuestro debate. El Presidente gobierna en función del mandato actual”.

Con la reforma laboral como punto de partida, el oficialismo busca trasladar la discusión económica al terreno legislativo y avanzar con nuevas reformas durante el año parlamentario que comienza.

