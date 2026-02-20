Ayelén Paleo se ha convertido en tendencia en las redes sociales en estas últimas horas debido a un insólito blooper que no sólo causó sorpresa, sino risas, incluso a ella misma, y se hizo viral. Y es que, la exvedette no sabía que estaba en vivo y realizó una picante confesión sobre su pasado.
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Ayelén Paleo protagonizó un momento viral al hacer, accidentalmente, una picante confesión mientras estaba al aire en Bondi.
La picante confesión de Ayelén Paleo sobre su pasado
Todo ocurrió durante una entrevista que Ayelén Paleo concedió al programa El Ejército de la Mañana por Bondi Live.
Pepe Ochoa, conductor del ciclo, le dijo sin rodeos: “Vamos a hacer una pregunta. Le pregunté esto a Luli Salazar, no te ofendas. ¿Sos gato?”.
A lo que Ayelén le respondió sin filtros y picante: “Ojalá, mi amor, sería gato. Ya dejé todo eso afuera. Me encantaría volver”.
La reacción entre los conductores del programa no se hizo esperar. “Pero, no, ¿cómo?”, dijo Fefe Bongiorno
“Mi amor, que me lleguen regalos. Me encantaría”, contestó la exvedette quien todavía no sabía estaba al aire.
Y aclaró: “En una época era. No. Ahora soy una señora”.
Luego, Ayelén dejó una frase que quedará para siempre: “Abrirte de piernas con uno que te dé un regalo es una cosa hermosa, mi amor”.
Su confesión inesperada desató sorpresa y risas en el programa.
En eso, Santiago Riva Roy le dijo: "Aye, pregunta puntual, una vez contó Moria que lo más caro que cobró por tener sexo fue una camioneta que una vez recibió. “¿Vos te acordás qué fue lo más caro que te regalaron por tener sexo?”.
“Ay, fue tanto que ya no recuerdo”, contestó la exbailarina. "¿Por qué no le preguntás a tus compañeras que están ahí en LAM?
Vea aquí el momento viral de Ayelén Paleo
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y el momento en que lo descubrió se hizo viral
Hasta ese momento de la entrevista, Ayelén no se imaginaba que estaba en vivo, pero todo cambió cuando le preguntaron cómo pasaría su cumpleaños.
“Hoy es mi cumple, no sé, bardeando a todos los programas”, bromeó Ayelén, quien de repente preguntó: “¿Esto va a salir al aire? Me muero”.
“Estamos en vivo, Aye. Estamos en vivo hace una hora”, le dijo Santiago Riva Roy. “Ayelén, estamos en vivo hace una hora”, reforzó Ochoa.
El desconcierto de Ayelén al enterarse de que estaba al aire generó risas, incluso a ella misma, convirtiéndose en un momento viral.
“¿Esto va a salir ahora? ¿Está grabado?”, volvió a preguntar la exvedette. “Estamos en vivo”, reiteraron en el programa.
“Pero ¿en vivo dónde? ¿Hay un programa? O sea, ¿los puedo ver?”, insistió Ayelén sorprendida.
“¿Pero qué pensó que era, una charla de amigos?”, dijo Fefe Bongiorno.
Ayelén no aguantó y soltó una carcajada.
“Pensé que me ibas a mandar un link, boludo. No, no puedo creerlo. ¿Estamos en vivo de verdad?”, confesó sin molestarse y todo terminó riéndose.
