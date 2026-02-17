El Hércules TC-66 que iba a Dinamarca para buscar repuestos para los aviones F-16 que compró el Gobierno de Javier Milei se declaró en "emergencia" a la altura de la ciudad brasileña Curitiba por un problema que le impidió continuar con el viaje, y tuvo que volver a El Palomar.
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
El avión había salido esta mañana de El Palomar con destino Natal, y de allí seguiría hacia Dinamarca, según las primeras versiones.
Así lo informó la cuenta especializada Vuelos y Spotters, en X:
Por su parte, el portal Infobae informó que, extraoficialmente, se conoció que uno de los dos Hércules que tiene la Fuerza Aérea Argentina habría tenido una pérdida de líquidos hidráulicos, lo que obligó a los pilotos a descender varios pies de altitud y pilotar con los comandos endurecidos producto del derrame. En ese sentido, las autoridades determinaron que era más fácil llegar a Argentina que aterrizar en territorio brasileño y esperar un equipo de mantenimiento.
Pasadas las 14 de este martes, y tras más de 6 horas de viaje, la aeronave finalmente aterrizó en El Palomar, donde intentarán repararla.
Al momento de publicar esta nota, aún no hay información oficial al respecto.
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen solo dos Hércules activos, este episodio expone también una realidad logística, ya que se vuelve más 'sensible' cualquier contratiempo.
Estos aviones son fundamentales no solo para misiones internacionales, sino también para operaciones antárticas y traslados de gran volumen, gracias a su capacidad de carga de hasta 20.000 kilogramos.
