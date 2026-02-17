Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Al momento de publicar esta nota, aún no hay información oficial al respecto.

Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen solo dos Hércules activos, este episodio expone también una realidad logística, ya que se vuelve más 'sensible' cualquier contratiempo.

Estos aviones son fundamentales no solo para misiones internacionales, sino también para operaciones antárticas y traslados de gran volumen, gracias a su capacidad de carga de hasta 20.000 kilogramos.

