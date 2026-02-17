Contrarreloj: Javier Milei intenta que el 27/02 el Senado apruebe la Reforma Laboral

Un mamarracho, obvio.

Si bien el lunes 16/02 por la mañana La Libertad Avanza había evaluado la posibilidad de modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación al llegar al Ejecutivo Nacional -ya sancionada la Reforma Laboral por Diputados-, o de una ley complementaria (futura), esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los 'dialoguistas'.

En verdad, era un bochorno desde lo legislativo. Ya bastante descalabro existe con los proyectos que envía la no-idónea María Ibarzábal Murphy como para sumarle lo que pretendían Martín Menem y su gente.

senado En verde, los responsables del escándalo.

Dialoguista Cristian Ritondo

Veamos un caso de los 'dialoguistas': El jefe del bloque Pro en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, sostuvo, en declaraciones publicadas por La Nación, que su gente acompañará la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno porque es “muy necesaria”, por su objetivo de

facilitar la incorporación de trabajadores al empleo formal, y

reducir los costos judiciales que enfrentan las pymes.

También destacó como un avance la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales, tras un trabajo previo de diálogo con los distintos actores del sector.

Sin embargo, Ritondo señaló que dentro del Pro existe disconformidad con las modificaciones introducidas en el Senado respecto del régimen de licencias por enfermedad y accidentes.

Él advirtió que, tal como quedó redactado, el artículo podría terminar perjudicando a los trabajadores al reducir plazos de cobertura y el esquema de remuneración durante la licencia médica. Planteó que el sistema debe ordenarse y mejorarse, pero “sin recortar derechos”, por lo que el bloque buscará revisar ese capítulo en Diputados.

Frente a la posibilidad de que el proyecto deba volver al Senado si se introducen cambios, el dirigente afirmó que corresponde seguir el procedimiento institucional y que la ley debe salir “lo más clara posible”, sin dejar definiciones centrales libradas a la reglamentación. Aseguró que su espacio está dispuesto a trabajar con celeridad para que, aun con eventuales modificaciones, puedan cumplirse los plazos de extraordinarias.

ritondo-amcham.jpg Cristian Ritondo, presidente del PRO en Diputados. Foto: NA.

Una Reforma que "nació vieja"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, aseguró que las pymes prefieren correr el riesgo de mantener un empleado bajo la informalidad antes que afrontar los requerimientos de la legislación y descartó que la Reforma Laboral vaya a solucionar esta situación.

"Esto se va a dar cuando el país crezca y genere empleo, porque también, para ser claro, esta ley laboral por sí misma no genera empleo", le dijo a Ámbito Financiero: "Yo creo que esta es una reforma absolutamente parcial de una vieja ley laboral. Si uno habla de leyes laborales, son infinitamente más amplias, infinitamente más profundas. Para mí esta reforma es una reforma que nace vieja".

También: "Te voy a dar un tema que no se está abordando, que es de enorme preocupación en todos los think tanks del mundo y que tiene una afectación enorme con el empleo, que es la inteligencia artificial".

"No sé si otras leyes laborales lo están contemplando en el resto del mundo, sé que hay muchos pensándolo: la inmensa cantidad de puestos de trabajo que la inteligencia artificial va a reemplazar. Pero bueno, esta fue la ley posible, no la ley ideal. Probablemente dentro de no mucho tiempo haya que pensar en otra modernización", concluyó Weiss.

gustavo-weissjpg.webp Gustavo Weiss.

Patricia Bullrich

La jefa del bloque de senadores nacionales de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció a TN que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en Diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50% y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”._

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

------------

Otras noticias en Urgente24:

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia