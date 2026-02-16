CGT confirmó paro general, sin movilización: UTA y petroleros adherirían

El paro de 24 horas se resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que la reforma laboral sea convertida en ley durante las sesiones extraordinarias. Los sindicatos más combativos venían reclamando que la CGT convoque a un paro general.