La CGT decidió llevar a cabo el cuarto paro general contra Javier Milei, en rechazo a la reforma laboral. La medida de fuerza -que será sin movilización- será el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto del oficialismo. UTA se sumaría, lo que implica una adhesión clave para la contundencia de la huelga.
REFORMA LABORAL
CGT confirmó paro general, sin movilización: UTA y petroleros adherirían
Ante presión creciente de sindicatos más combativos, la CGT anunció paro general el día que Diputados trate la reforma laboral. UTA se sumaría.
El paro de 24 horas se resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que la reforma laboral sea convertida en ley durante las sesiones extraordinarias. Los sindicatos más combativos venían reclamando que la CGT convoque a un paro general.
En la reunión virtual de este lunes (16/02) hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con otra movilización al Congreso, como sucedió la semana pasada, pero finalmente no prosperó.
Aún no se confirmó si la Unión Tranviarios Automotor (UTA) - que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte colectivo de pasajeros en la Argentina- se sumará al paro, pero es inminente el anuncio. La adhesión de este gremio será clave, ya que de esa manera no habría colectivos y el paro tendría más impacto real.
Según el sitio Infogremiales.com.ar, "la idea logró alinear a los estratégicos gremios del transporte y hasta consiguió un guiño de la aceitosa UTA, que viene jugando líbero y en múltiples oportunidades salió a desgastar a la propia central obrera. Incluso se habla de la participación de los petroleros y de los gremios de la Energía paralizando las refinerías".
"Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías", le dijo a InfoGremiales una de las voces más potentes de la CGT.
