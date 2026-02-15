La administración del presidente Donald Trump emitió dos nuevas licencias generales que autorizan a cinco de las mayores petroleras del mundo a operar de manera plena en Venezuela. Esta decisión no solo reconfigura las expectativas de inversión extranjera en el sector hidrocarburífero venezolano, sino que también introduce variables económicas clave para los mercados petroleros globales.
INVERSIÓN EN VENEZUELA
Donald Trump autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela, ¿cuáles son?
Diferentes firmas petroleras reactivan su producción de petróleo y gas en Venezuela tras licencias de Estados Unidos con impacto global.
Las cinco empresas beneficiadas
Las autorizaciones, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, permiten que Chevron, Repsol, BP, Eni y Shell reinicien transacciones relacionadas con producción, comercialización e inversión en petróleo y gas en Venezuela, suspendidas durante años por las sanciones impuestas a Caracas. Chevron, a diferencia de las otras, venía operando en el país.
El sector petrolero en Venezuela
El sector petrolero venezolano, que alberga algunas de las mayores reservas de crudo del mundo, sufrió una profunda caída de producción durante la última década debido a la mala gestión estatal, la falta de inversiones y las sanciones económicas occidentales.
La producción diaria de crudo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se desplomó desde más de 3 millones de barriles por día (bpd) a poco más de 1 millón bpd en los últimos años, según estimaciones independientes. La llegada de estas nuevas licencias podría alterar ese panorama.
Además de autorizar operaciones, las licencias habilitan la firma de nuevos contratos de inversión en exploración y producción, una medida que podría traducirse en un flujo potencial de capital extranjero superior a los US$100.000 millones para modernizar refinerías, infraestructura y campos petroleros, si se cumplen las expectativas de los actores del mercado.
Condiciones de las licencias otorgadas a las petroleras
Aunque la reanudación de operaciones representa una oportunidad para revitalizar el sector energético venezolano, las licencias contienen cláusulas estrictas. Las transacciones autorizadas están sujetas a supervisión del Tesoro de Estados Unidos, a revisión cada 90 días y a restricciones que prohíben transacciones con entidades o individuos sancionados, así como con buques y actores vinculados a China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
Además, la autorización no conlleva automáticamente la eliminación total de sanciones —especialmente aquellas vinculadas a activos u obligaciones financieras del Estado venezolano— lo que podría afectar los mecanismos de financiamiento de proyectos de gran escala.
La expectativa sobre esta medida está influenciada por negociaciones paralelas que permiten a empresas comercializadoras como Vitol y Trafigura —que recibieron licencias individuales— vender petróleo venezolano a clientes internacionales, ampliando aún más el impacto económico de la medida estadounidense.
Para la economía venezolana, altamente dependiente de sus exportaciones petroleras, la apertura de operaciones puede representar un respiro fiscal tras años de estancamiento productivo, aunque el éxito de esta política dependerá de garantías jurídicas, condiciones de inversión y estabilidad política interna.
