Donald Trump autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela, ¿cuáles son?

Condiciones de las licencias otorgadas a las petroleras

Aunque la reanudación de operaciones representa una oportunidad para revitalizar el sector energético venezolano, las licencias contienen cláusulas estrictas. Las transacciones autorizadas están sujetas a supervisión del Tesoro de Estados Unidos, a revisión cada 90 días y a restricciones que prohíben transacciones con entidades o individuos sancionados, así como con buques y actores vinculados a China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Además, la autorización no conlleva automáticamente la eliminación total de sanciones —especialmente aquellas vinculadas a activos u obligaciones financieras del Estado venezolano— lo que podría afectar los mecanismos de financiamiento de proyectos de gran escala.

La expectativa sobre esta medida está influenciada por negociaciones paralelas que permiten a empresas comercializadoras como Vitol y Trafigura —que recibieron licencias individuales— vender petróleo venezolano a clientes internacionales, ampliando aún más el impacto económico de la medida estadounidense.

Para la economía venezolana, altamente dependiente de sus exportaciones petroleras, la apertura de operaciones puede representar un respiro fiscal tras años de estancamiento productivo, aunque el éxito de esta política dependerá de garantías jurídicas, condiciones de inversión y estabilidad política interna.

