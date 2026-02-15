Carne sin techo: sube el precio 73% interanual y el consumo cae 13% en enero

El consumidor argentino está históricamente apretado y tiene mejor ejercicio del sube y baja que otros mercados, entonces se acomoda a los cambios de precios. Además, basa muchas decisiones en la búsqueda de placer. Para los argentinos, la carne es muy importante, más allá de los movimientos veganos y vegetarianos en algunos sectores de niveles medios y altos, principalmente. El consumidor argentino está históricamente apretado y tiene mejor ejercicio del sube y baja que otros mercados, entonces se acomoda a los cambios de precios. Además, basa muchas decisiones en la búsqueda de placer. Para los argentinos, la carne es muy importante, más allá de los movimientos veganos y vegetarianos en algunos sectores de niveles medios y altos, principalmente.

Otro aspecto que hizo que el consumo de carne no cayese de golpe fue que las carnicerías y minoristas se hiciesen cargo del aumento de precios, bajando sus márgenes de rentabilidad. Diferentes establecimientos informaron que durante varios meses no pasaron la totalidad de los aumentos de precios al consumidor porque hubiese impactado en las ventas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero reflejó un aumento de 5,6% mensual en el asado, 6% en hamburguesas congeladas, 3,3% en Nalga y Cuadril, 3,1% en carne picada y 2,6% en Paleta. Cabe mencionar que el pollo y el filet de merluza aumentaron más (8,9% y 12,8% mensual, respectivamente). El IPC del INDEC fue de 2,9% mensual.

El poder adquisitivo en baja afecta al consumo

La caída en el consumo de carne en enero reflejó que los bolsillos empiezan a apretar. El economista Nadin Argañaraz explicó que el poder adquisitivo de todos los sectores asalariados registrados tuvieron una caída en 2025, con una fuerte baja desde agosto 2025:

El poder adquisitivo de los salarios públicos nacionales cayó un 1,8% real respecto a noviembre, acumulando 4 meses consecutivos de caída. El salario real público provincial cayó un 1.7% real mensual, acumulando 4 meses consecutivos de caída. El salario real privado formal cayó un 0,3% real mensual, acumulando 4 meses consecutivos de caída.

image Evolución del índice de salario real. Fuente: Nadin Argañaraz.

Argañaraz planteó que el poder adquisitivo de asalariados del sector público cayó 17,4% desde diciembre 2023, y el de los asalariados del sector privado formal bajó 1,6% en el mismo período.

El fuerte aumento en el precio de la carne en un contexto de salarios reales más ajustados pudieron ser los factores determinantes para la caída del consumo. La realidad del sector ganadero implica que no habría cambios en los precios en el corto plazo, sino más bien que podrían seguir aumentando.

