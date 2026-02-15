REACCIÓN TARDÍA
Carne sin techo: sube el precio 73% interanual y el consumo cae 13% en enero
El precio de la carne, uno de los productos más tradicionales de la mesa argentina, presiona a la inflación y vendría para largo.
Según un informe de CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina), el promedio movil de consumo de carne por habitante en 2025 fue de 48,2 kg, mientras que en enero fue de 47,9 kg.
El aumento en el precio de la hacienda se debe principalmente a una cuestión sectorial, sequías e inundaciones hicieron que los productores faenaran anticipadamente algunas cabezas. Ahora, con la suba de precios, muchos mantienen otras para reproducción o exportación, disminuyendo la cantidad de vacunos disponibles para el mercado interno.
¿Por qué no cayó el consumo al mismo ritmo que el aumento de precios?
Aunque el precio de la carne haya sido un impulsor de la inflación en los últimos meses del 2025, su consumo no se vio notoriamente afectado hasta ahora. El costo de vacunos aumentó 59,7% desde junio 2025 en el mercado de Cañuelas. En enero, el aumento de precio fue de 73% interanual.
Según Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, el continuo consumo de este tradicional alimento se debe principalmente a un factor ligado a lo cultural (y siempre dependiendo del poder adquisitivo):
Otro aspecto que hizo que el consumo de carne no cayese de golpe fue que las carnicerías y minoristas se hiciesen cargo del aumento de precios, bajando sus márgenes de rentabilidad. Diferentes establecimientos informaron que durante varios meses no pasaron la totalidad de los aumentos de precios al consumidor porque hubiese impactado en las ventas.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero reflejó un aumento de 5,6% mensual en el asado, 6% en hamburguesas congeladas, 3,3% en Nalga y Cuadril, 3,1% en carne picada y 2,6% en Paleta. Cabe mencionar que el pollo y el filet de merluza aumentaron más (8,9% y 12,8% mensual, respectivamente). El IPC del INDEC fue de 2,9% mensual.
El poder adquisitivo en baja afecta al consumo
La caída en el consumo de carne en enero reflejó que los bolsillos empiezan a apretar. El economista Nadin Argañaraz explicó que el poder adquisitivo de todos los sectores asalariados registrados tuvieron una caída en 2025, con una fuerte baja desde agosto 2025:
Argañaraz planteó que el poder adquisitivo de asalariados del sector público cayó 17,4% desde diciembre 2023, y el de los asalariados del sector privado formal bajó 1,6% en el mismo período.
El fuerte aumento en el precio de la carne en un contexto de salarios reales más ajustados pudieron ser los factores determinantes para la caída del consumo. La realidad del sector ganadero implica que no habría cambios en los precios en el corto plazo, sino más bien que podrían seguir aumentando.
