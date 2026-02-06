Carlos Melconián: "yo prendería una luz amarilla con el precio de la carne vacuna a futuro"

Finalmente, se mostró escéptico con respecto a un escenario de crecimiento de los salarios por encima de la inflación anual, a la que ubicó en no menos del 30%.

No veo un escenario de recuperación del poder adquisitivo de la gente. Los determinantes del crecimiento económico son otros, no es traer 5 remeras baratas de afuera. La expectativa que genera este Gobierno todavía es de blablabla y de signo de interrogación.