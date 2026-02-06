“La mitad del PBI de Argentina está parado: me refiero a industria, construcción y comercio porque el campo aunque rebotó está neutro. Son muchos más los perdedores que los ganadores. Apenas un 10 % está ganando. Estamos en un pico de la estanflación” explicó Melconián en LN+.
ACUERDO COMERCIAL CON USA
Carlos Melconián: "yo prendería una luz amarilla con el precio de la carne vacuna a futuro"
“Espero que lo bueno de la carne no se lo lleven afuera y nos dejen los cortes malos ” advirtió el ex titular del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconián.
Con respecto al precio de la carne vacuna encendió las luces de alarma: "en Uruguay llevó de 4 a 5 años alinear los precios internos con la fuerte exportación de ganado vacuno".
Los datos polémicos del INDEC
El reconocido consultor y economista abordó las idas y vueltas en torno al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que derivó en la renuncia de su ex titular Marco Lavagna.
"Si esto afecta credibilidad, sí, el tiempo lo va a decir. Lo de ayer es una cosa que (salvo que me falten elementos de juicio) se me escapa. Es un horror, no un error. No entiendo si hay cuestiones personales".
Finalmente, se mostró escéptico con respecto a un escenario de crecimiento de los salarios por encima de la inflación anual, a la que ubicó en no menos del 30%.