El Gobierno estrenó su oficina anti fake news con un tuit dedicado al diario a Clarín

El nuevo canal solo sigue en X a dos cuentas: la del presidente Javier Milei y la de la Oficina del Presidente.

El Gobierno copia todo de Trump

Desde el Gobierno compararon el esquema con la cuenta Rapid Response que utiliza la Casa Blanca, aunque aclararon que su objetivo no es censurar ni condicionar a la prensa, sino responder públicamente a informaciones que considere falsas o incompletas.

Según trascendió, la Oficina de Respuesta Oficial funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y está a cargo del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “JuanDoe”, con intervención del equipo que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.

El lanzamiento y, sobre todo, el contenido del primer tuit generaron reacciones inmediatas en la oposición. Legisladores de distintos espacios cuestionaron el enfoque del nuevo organismo y advirtieron sobre el riesgo de institucionalizar una confrontación permanente con el periodismo.

Desde sectores de izquierda y del peronismo señalaron que el debut del organismo fue “un mal comienzo” y acusaron al Gobierno de “arrancar mintiendo”. Otros dirigentes ironizaron con que la oficina se asemeja a un “Ministerio de la Verdad”, en referencia a la novela distópica de George Orwell, y denunciaron que se trata de una herramienta para sostener el relato oficial.

En ese sentido, una de las críticas más duras vino desde el PRO. Laura Alonso, legisladora porteña y ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) disparó un contundente mensaje rechazando el anuncio. "Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en 'fabricar la verdad'. No hay excusas".

"Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas", sentenció.

También hubo críticas por lo que consideran una selectividad informativa del Ejecutivo. Diputados opositores reclamaron que, en lugar de apuntar contra medios, el Gobierno dé explicaciones sobre distintos temas sensibles de la gestión, desde programas sociales hasta contrataciones estatales y estadísticas oficiales.

Más allá de las críticas, en la Casa Rosada defienden la iniciativa y sostienen que la Oficina de Respuesta Oficial busca ordenar y formalizar una práctica que ya existía de manera dispersa: responder desde el Estado a informaciones que, según el oficialismo, afectan la credibilidad de la gestión.

El debut con un cruce directo contra Clarín dejó en claro que la relación entre el Gobierno y los medios seguirá atravesada por la confrontación, ahora con una nueva herramienta institucionalizada para dar la batalla comunicacional en tiempo real.

